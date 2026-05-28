La aplicación ya opera en 21 países incluido Brasil, que es el segundo mercado más importante. Foto: Magnific.

En esta noticia Chau Uber y Cabify: cómo funciona BlaBlaCar

Una nueva opción para viajar llega a Argentina, en medio de la suba de combustibles a nivel global. Con una propuesta distinta, busca solucionar un problema para muchas personas que buscan traslados más económicos.

Se trata de la plataforma francesa de viajes compartidos BlaBlaCar, que desembarcó oficialmente en la Argentina y suma al país a su red global de movilidad colaborativa, que ya opera en 21 mercados y tiene más de 29 millones de usuarios activos al año.

Chau Uber y Cabify: cómo funciona BlaBlaCar

BlaBlaCar es diferente al funcionamiento de las tradicionales Uber y Cabify. La plataforma actúa como un marketplace entre particulares: un conductor publica un viaje que ya tenía previsto realizar y ofrece los asientos vacíos de su auto a otros usuarios que necesitan hacer el mismo trayecto. Los pasajeros pagan una contribución para compartir gastos, como combustible y peajes.

En la Argentina, la compañía apunta sobre todo a los viajes de media y larga distancia, con recorridos promedio de entre 200 y 300 kilómetros. La apuesta está especialmente enfocada en conectar ciudades y localidades que tienen menor oferta de transporte directo.

BlaBlaCar, la reconocida plataforma de viajes compartidos, empezará a operar en Argentina. Foto: Magnific.

La historia de BlaBlaCar y su éxito

Desde su fundación en Francia en 2006, BlaBlaCar ha consolidado una comunidad global que hoy supera los 29 millones de usuarios únicos activos al año, transformando la lógica de los viajes de larga distancia a través de la optimización de recursos.

El modelo encontró en América del Sur un terreno fértil para su expansión. Tras su desembarco en 2015, Brasil se convirtió de forma acelerada en el segundo mercado más grande del mundo para la compañía en volumen de trayectos compartidos, quedando únicamente por detrás de la India.

Con una base que supera los 5 millones de usuarios únicos activos anuales en territorio brasileño, la eficiencia de la plataforma radica en su capacidad para resolver fallas de infraestructura: aproximadamente el 80% de los viajes allí cubren rutas que no cuentan con ninguna otra alternativa directa de transporte público. De este modo, el carpooling se consolida como una solución complementaria clave al sistema tradicional al conectar puntos que, hasta ahora, dependían de manera exclusiva del uso del vehículo particular.