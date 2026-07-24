Qué significa la baba que tiene el pollo envasado.

Al abrir un paquete de pollo fresco del supermercado, muchas personas notan un líquido viscoso que rodea la carne y se preguntan si es una señal de que el alimento está en mal estado.

Ese líquido recibe el nombre de exudado y está compuesto por agua, proteínas, pequeñas cantidades de grasa y otros componentes naturales que se liberan de la carne durante el proceso de refrigeración.

¿Por qué aparece el líquido en el pollo envasado?

La formación del exudado responde a procesos naturales que ocurren después de la faena y durante la conservación del producto.

Proceso de enfriamiento: cuando el pollo pasa de su temperatura corporal a la temperatura de refrigeración, parte del agua contenida en los músculos se libera y queda acumulada en la superficie de la carne.

Manipulación y envasado: el traslado, el empaquetado y la distribución pueden generar pequeñas alteraciones en las fibras musculares, favoreciendo la salida de ese líquido.

¿Por qué aparece el líquido en el pollo envasado? Foto Freepik Freepik / Punyada

¿Es seguro consumir pollo con exudado?

En la mayoría de los casos, el exudado es completamente normal. Su presencia no significa, por sí sola, que el pollo no sea apto para el consumo. En ese sentido, si el pollo se mantuvo correctamente refrigerado y no presenta signos de deterioro, no representa un riesgo para la salud.

Antes de cocinarlo, se puede retirar el exceso de líquido con papel de cocina. Lo que no se recomienda es lavar el pollo bajo el agua, ya que esa práctica puede dispersar bacterias por la pileta, la mesada y otros utensilios de la cocina.

Para garantizar un consumo seguro, lo ideal es cocinar la carne hasta que alcance una temperatura interna de 74 °C, suficiente para eliminar bacterias potencialmente peligrosas.

¿Cuándo conviene desechar el pollo?

Más allá de la presencia de exudado, existen señales que indican que el producto ya no es apto para el consumo:

Olor intenso o desagradable , similar al amoníaco o a carne en descomposición.

Cambios de color , como tonos grisáceos, verdosos o manchas oscuras.

Líquido excesivamente espeso o pegajoso, especialmente si presenta un aspecto diferente al habitual.

Recomendaciones para comprar pollo de forma segura

Para minimizar riesgos, es importante verificar la fecha de elaboración y de vencimiento, asegurarse de que el producto se haya conservado siempre en frío y adquirirlo únicamente en comercios habilitados que cumplan con las normas de higiene y rotulado. Si existen dudas sobre su conservación o procedencia, lo más seguro es no consumirlo.