La elección del nombre de un hijo suele navegar entre la tradición, las modas culturales o los homenajes personales, pero en la Argentina el deseo de los padres encuentra un límite legal muy claro cuando entra en conflicto con las normativas vigentes.

En el país, la libertad para nombrar a un recién nacido no es absoluta, ya que existe un marco regulatorio diseñado para proteger el derecho a la identidad de los niños y evitar que lleven apelativos que puedan perjudicar su desarrollo integral o exponerlos a situaciones de estigmatización social.

El antecedente judicial de 2023 que ratificó la prohibición de un polémico nombre

El antecedente más reciente sobre esta polémica ocurrió en mayo de 2023 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando una pareja se presentó ante el Registro Civil porteño con la intención de anotar a su bebé bajo la denominación de Lucifer.

Ante la negativa del oficial público de realizar la inscripción, la causa se elevó a la Justicia y la Sala M de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la prohibición, argumentando que el apelativo posee un significado “sustancialmente disvalioso, peyorativo y estigmatizante” que vulnera el interés superior del niño al exponerlo a burlas y discriminación.

La carga simbólica y el peso cultural detrás del término

El motivo central por el cual los funcionarios y magistrados rechazan este tipo de denominaciones radica en el profundo peso simbólico de la palabra en la sociedad occidental.

Aunque desde el punto de vista etimológico el término proviene del latín (lux-fero) y se traduce literalmente como “portador de luz”, la tradición judeocristiana y la cultura popular consolidaron un significado asociado al ángel caído y a la representación del mal, imponiendo una marca social que puede condicionar negativamente las interacciones de la persona en el ámbito escolar, laboral y social.

Las restricciones vigentes en el Código Civil y Comercial

La regulación del nombre en la Argentina está tipificada en el artículo 63 del Código Civil y Comercial de la Nación , el cual fija criterios estrictos que los oficiales públicos deben hacer cumplir al momento de la inscripción.

La ley prohíbe de forma explícita el uso de nombres extravagantes, ridículos o peyorativos, limita la cantidad a un máximo de tres nombres de pila, impide colocar el mismo primer nombre a hermanos vivos y prohíbe el uso de apellidos como primer nombre, razón por la cual denominaciones icónicas del deporte como Messi o Maradona no son aceptadas salvo excepciones muy puntuales.

El rol del Estado en la protección del derecho del menor

A través de estos filtros administrativos y judiciales, el Estado busca equilibrar la autonomía de los progenitores con el deber primordial de garantizar una identidad saludable para los recién nacidos.

La intervención de los oficiales del Registro Civil actúa como una primera barrera de protección para evitar que las decisiones intempestivas o exóticas de los adultos terminen convertidas en un perjuicio permanente para el desarrollo personal y la vida en comunidad de los niños.