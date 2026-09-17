La inteligencia artificial está impulsando una transformación que va mucho más allá del sector tecnológico. Su crecimiento exige cada vez más infraestructura física y trabajadores especializados.

En el Foro Económico Mundial de Davos, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, habló de los efectos de la inteligencia artificial en el mercado laboral, y de cómo en los próximos años los electricistas, plomeros, albañiles y otros oficios podrían ganar protagonismo.

¿Qué dijo Jensen Huang, CEO de Nvidia, sobre el empleo del futuro?

Huang aseguró que el crecimiento de la inteligencia artificial podría beneficiar especialmente a los trabajadores de oficios especializados .

Durante una conversación con Larry Fink, CEO de BlackRock, en el Foro Económico Mundial de Davos, Huang destacó que la expansión de la IA necesitará una enorme cantidad de infraestructura y mano de obra capacitada.

“Es maravilloso que los empleos estén relacionados con oficios especializados, y que vayamos a tener fontaneros, electricistas, trabajadores de la construcción y siderúrgicos”, afirmó el empresario.

Además, remarcó que muchas de estas oportunidades laborales podrían ofrecer buenos ingresos sin exigir una formación universitaria avanzada.

“Todo el mundo debería poder ganarse bien la vida. No hace falta tener un doctorado en informática para conseguirlo”, señaló Huang.

Huang aseguró que el crecimiento de la inteligencia artificial podría beneficiar especialmente a los trabajadores de oficios especializados. Chat GPT

¿Por qué dice que la Inteligencia Artificial impulsará la aparición de más electricistas, plomeros y albañiles?

La explicación de Huang está vinculada con la infraestructura que necesita la inteligencia artificial para seguir creciendo. El desarrollo de esta tecnología depende de la construcción de centros de datos, fábricas de semiconductores y sistemas informáticos capaces de soportar una demanda cada vez mayor.

Según el CEO de Nvidia, las inversiones globales destinadas a este tipo de infraestructura podrían alcanzar los US$7 billones antes de que termine la década, algo que abriría miles de puestos de trabajo vinculados con la construcción y los oficios técnicos.

El crecimiento proyectado aparece en un contexto en el que la demanda de trabajadores especializados ya supera a la oferta