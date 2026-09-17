Pocos lo saben | Cómo afilar un cuchillo de cocina en casa: el método rápido y sencillo para cortar con mayor seguridad

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Un cuchillo con buen filo permite realizar cortes más precisos y controlar mejor los movimientos durante la preparación de los alimentos. Por el contrario, cuando la hoja pierde su capacidad de corte, es habitual ejercer más fuerza, lo que puede aumentar el riesgo de que el cuchillo resbale.

Para recuperar el filo en casa existen diferentes métodos, aunque uno de los más sencillos consiste en utilizar un afilador manual de cuchillos. También es posible recurrir a una piedra de afilar, aunque requiere mayor práctica para mantener el ángulo adecuado durante todo el procedimiento.

Cómo afilar un cuchillo de cocina paso a paso

Antes de comenzar, es importante colocar el afilador sobre una superficie estable y mantener las manos alejadas del recorrido de la hoja. Si se utiliza una piedra, esta debe estar correctamente preparada de acuerdo con las indicaciones del fabricante.

En el caso de un afilador manual, el procedimiento es sencillo:

Colocar el afilador sobre una superficie firme. Sujetar el mango del cuchillo con seguridad. Introducir la parte de la hoja en la ranura correspondiente. Deslizar el cuchillo de manera controlada, desde la zona cercana al mango hasta la punta. Repetir el movimiento las veces indicadas por el fabricante, sin ejercer una fuerza excesiva. Limpiar la hoja con cuidado antes de volver a utilizarla.

No es recomendable realizar movimientos rápidos ni presionar demasiado la hoja contra el afilador, ya que esto puede deteriorar el filo o provocar daños en el cuchillo.

El mantenimiento periódico permite conservar el filo de los cuchillos de cocina durante más tiempo. Magnific

Cómo saber si un cuchillo necesita afilado

Una de las señales más evidentes es que el cuchillo deja de cortar con facilidad y obliga a ejercer una mayor presión. También puede resultar más difícil realizar cortes uniformes o precisos, especialmente al trabajar con alimentos de piel firme.

Una prueba sencilla consiste en observar cómo atraviesa un alimento blando, como un tomate. Si la hoja aplasta la superficie en lugar de cortarla con facilidad, puede ser una señal de que necesita mantenimiento.

La frecuencia del afilado dependerá del uso, del tipo de cuchillo y de la superficie sobre la que se utiliza. Los cuchillos empleados diariamente necesitarán mantenimiento con mayor frecuencia que aquellos utilizados de manera ocasional.

Qué errores evitar al afilar un cuchillo

Para conservar la hoja en buenas condiciones, no basta con afilarla correctamente: también es importante evitar algunas prácticas que pueden deteriorarla.

Entre los principales errores se encuentran:

Aplicar demasiada fuerza durante el afilado.

Utilizar una superficie inestable .

Intentar afilar un cuchillo dañado o con la hoja deformada.

Utilizar herramientas inadecuadas para el tipo de cuchillo.

Realizar movimientos descontrolados.

Guardar el cuchillo sin protección y en contacto con otros utensilios.

Además, conviene diferenciar entre afilar y asentar. El afilado elimina una pequeña cantidad de material para recuperar el filo, mientras que el asentado busca realinear el borde de la hoja y puede utilizarse como mantenimiento entre afilados.

Cómo mantener el filo del cuchillo por más tiempo

Una vez recuperado el filo, algunos cuidados pueden ayudar a prolongar su duración. Lo recomendable es utilizar tablas de corte de materiales que no sean excesivamente duros y evitar cortar sobre superficies como vidrio, mármol o cerámica.

También es conveniente lavar y secar los cuchillos después de utilizarlos, especialmente si la hoja no es de acero inoxidable. Guardarlos separados de otros utensilios puede evitar golpes que deterioren el borde.

Con un mantenimiento periódico y una técnica de afilado adecuada, el cuchillo puede conservar durante más tiempo un filo funcional y permitir cortes más precisos durante la preparación de los alimentos.