El tablero político nacional proyecta un escenario de alta paridad y fuerte disputa de cara a los próximos compromisos electorales.

De acuerdo con el último estudio realizado por la consultora Analogías sobre un relevamiento de 2.932 casos en todo el país, la intención de voto refleja una distancia imperceptible entre los dos principales polos políticos, configurando lo que los analistas denominan una “polarización sucia” caracterizada por la indefinición de una porción clave del padrón.

Los números de la paridad y el perfil de los votantes indecisos

Los datos del sondeo ubican al peronismo unido al frente con un 31% de la intención de voto, seguido a tan solo tres décimas por el presidente Javier Milei, quien cosecha un 30,7%.

Al encontrarse dentro del margen de error del +/- 2%, la medición configura un estricto empate técnico en la cima. En paralelo, el estudio destaca que un 24,7% de los consultados manifiesta no haber decidido aún su voto , constituyendo el segmento decisivo que inclinará la balanza.

El reporte señala que el segmento “en disputa” está compuesto mayoritariamente por electores que acompañaron al espacio oficialista en las urnas durante los turnos de 2023 y 2025, pero que en el presente expresan miradas críticas hacia la marcha de la gestión.

En dicho grupo, casi el 70% evalúa de forma negativa el desempeño del Gobierno nacional y cerca del 85% manifiesta una imagen desfavorable de la figura presidencial , aunque sin migrar de forma automática hacia la alternativa del peronismo.

Percepción económica, costo de vida y nivel de aprobación

La encuesta indagó en las prioridades de la población y el estado del bolsillo en la coyuntura actual.

Frente a la percepción de la economía individual, el 60,9% de los encuestados afirmó encontrarse en una posición más desfavorable que un año atrás , mientras que solo un 13,4% percibió una evolución positiva en sus ingresos.

En cuanto a las urgencias de la ciudadanía, el 65,6% de los entrevistados indicó que el Gobierno debe enfocar sus esfuerzos en la recuperación del “salario y el empleo” , ubicando por encima esa meta respecto a la “estabilidad de precios” , que cosechó el 27,1% de las preferencias.