El Plenario Nacional del Frente Amplio (FA) resolvió aprobar la reelección de Fernando Pereira como presidente de la fuerza política durante el VIII Congreso Ordinario José “Pepe” Mujica, que se desarrollará entre el 16 y el 18 de octubre en el Palacio Peñarol.

La resolución se ampara en el artículo 81 del Estatuto del FA que regula el procedimiento para la designación de autoridades partidarias. La candidatura de Pereira fue aprobada por unanimidad.

La postulación de Pereira fue presentada como propia del Plenario hacia el Congreso, lo que implica que la ratificación formal quedará en manos del máximo órgano deliberativo de la coalición de izquierda. Esta instancia se realizará del 16 al 18 de octubre, en el Palacio Peñarol.

Pablo

Pereira está en la presidencia del FA desde el 5 de febrero de 2022, cuando fue proclamado durante el plenario del aniversario número 51 de esa fuerza política, entonces en la oposición.

El exdirigente del PIT CNT fue electo con el mayor apoyo en la historia de este partido en los comicios celebrados el 5 de diciembre de 2021: recibió un 67,2% de los votos.

Al finalizar el Plenario, Pereira destacó la puesta en marcha de la segunda edición del programa “El FA te escucha”, que durante 2027 abarcará a “la totalidad de las ciudades del interior” del país.

Pereira remarcó que el FA ha definido “gobernar para la gente y con la gente”, lo que demanda “escuchar cuáles son las demandas y que el gobierno luego las responda, como está pasando en estas semanas, donde el gobierno está yendo a cada departamento a responder las demandas que el Frente Amplio recibió”.

“Esta acción virtuosa entre gobierno, Frente Amplio y sociedad es lo que le puede permitir al Frente Amplio ser el proyecto que enfrente al Partido Nacional”, sostuvo.