El Gobierno de Abelardo De La Espriella designó a Juan Manuel Alvarado Nivia como nuevo director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), luego de declarar insubsistente a Ricardo Valencia apenas tres semanas después de su llegada al cargo.

El relevo se produce en medio de cuestionamientos del Ejecutivo por las declaraciones de Valencia sobre los indicadores estadísticos correspondientes a julio.

El nuevo director tiene una trayectoria principalmente relacionada con la economía, la planeación y la gestión pública en Barranquilla. Su nombre habría llegado al Gobierno después de que participara en la organización de ayudas para las personas afectadas por el terremoto del 10 de agosto, experiencia durante la cual el presidente conoció su trabajo.

Juan Manuel Alvarado tiene formación en economía y estudios en Oxford

De acuerdo con la hoja de vida recogida por Noticias Caracol, Juan Manuel Alvarado es economista y cuenta con una maestría en Economía de la Universidad del Norte. También cursó un máster en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Oxford, donde obtuvo su título con distinción. Su experiencia profesional supera los 15 años entre los sectores público y privado.

Parte importante de su trayectoria se desarrolló en Barranquilla, donde fue secretario de Planeación y posteriormente gerente de Ciudad durante la administración de Jaime Pumarejo. En esos cargos participó en proyectos de planeación territorial y desarrollo urbano, además de trabajar previamente en instituciones como Fundesarrollo, Bancóldex y Barranquilla Cómo Vamos.

También trabajó en proyectos de desarrollo urbano

Durante su paso por la Alcaldía de Barranquilla, Alvarado estuvo vinculado a iniciativas como Así Vivo Mi Barrio, un programa que buscaba recoger las necesidades de las comunidades y convertirlas en planes de acción para los distintos sectores de la ciudad. La estrategia fue liderada durante su etapa como secretario de Planeación y posteriormente como gerente de Ciudad.

También participó en proyectos de planificación de largo plazo, entre ellos Barranquilla 2100, y en la publicación del primer anuario estadístico de la ciudad. Además, ha desarrollado investigaciones relacionadas con el impacto socioeconómico y la utilización de información para la toma de decisiones públicas.

Ricardo Valencia salió del DANE tras cuestionamientos del Gobierno

La llegada de Alvarado se produjo después de que el Ejecutivo declarara insubsistente a Ricardo Valencia, quien había asumido la dirección del DANE a mediados de agosto. La Presidencia cuestionó que Valencia hubiera señalado que no encontró anomalías en los indicadores de julio sin que, según el Gobierno, se hubieran realizado previamente auditorías profundas sobre esa información .

El Ejecutivo también relacionó la salida con el cumplimiento de las instrucciones establecidas para las comunicaciones públicas de los funcionarios. La controversia ocurrió mientras el Gobierno cuestionaba las cifras recibidas de la administración de Gustavo Petro y el DANE cancelaba una rueda de prensa prevista para presentar los datos de inflación de agosto.

Valencia, antes de dirigir la entidad, había sido su subdirector general entre 2018 y 2022.