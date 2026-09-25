La picada representa un momento sagrado para los amantes de la charcutería y la degustación de quesos, que encuentran en un plato gastronómico no sólo la unión de sus sabores favoritos, sino también la excusa para compartir un momento con sus seres queridos.

Esta mesa con variedad de alimentos para combinar -generalmente servida antes de las comidas principales- protagonizó un hito histórico en Paris el 8 de julio pasado, que fue registrado en el famoso ranking mundial Guinness World Records.

La marca de alimentos francesa Michel et Augustin creo en París la tabla de picada más grande de la historia con un peso que alcanzó las 1.103 libras, es decir, unos 500,626 kg.

La tabla de picada más grande de la historia: un hito registrado en el Guinness World Records

De acuerdo con la información proporcionada por el sitio web oficial del ranking, los productos exhibidos pertenecen a una línea específica de la marca que tiene la etiqueta AOP.

El Instituto Nacional de Origen y Calidad de Francia detalla que la etiqueta (AOP) “refiere a un producto en el que todas las etapas de producción se llevan a cabo según el know-how reconocido en la misma zona geográfica, lo que le confiere sus características”. Esta identificación tiene validez en toda la Unión Europea y bajo dicha categoría:

Las materias primas y productos deben provenir del mismo territorio

Los productores tienen que seguir requisitos específicos, definidos por profesionales con procesos aprobados por la UE.

Los productos están sujetos a controles puntuales

Los chefs trabajaron durante dos días para tener listos los siete tipos diferentes de embutidos y siete quesos, once variedades de verduras y frutas y cinco tipos de mermeladas y chutneys que conformaban la picada.

Así lucía la picada más grande de la historia. Guinness World Recods

Qué alimentos formaban parte de esta tabla

De acuerdo con lo informado, entre los tipos de carne se encontraban Coppa, Chorizo, jamón serrano, jamón Bayona, Saucisson sec y Rosette, mientras que los quesos eran Beaufort, Sainte-Maure-de-Touraine, Roquefort, Cantal, Parmigiano Reggiano, Ossau-Iraty y Comté.

Había mermeladas de variedades como higo; fresa y cereza y chutney de cebolla junto con tomates cherry, pimienta, pepinillos, zanahorias y otras frutas y verduras.

Así, fueron 25 en total los empleados de la marca encargados en conformar esta picada, que luego fue compartida a los parisinos para que degusten y atestigüen este momento récord.