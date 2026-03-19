Cada vez más personas eligen el vinagre como un recurso clave para la limpieza del hogar, gracias a su capacidad para desinfectar, suavizar telas y neutralizar olores. En especial, se volvió tendencia para el cuidado de la ropa deportiva, una de las prendas más difíciles de mantener sin olor a humedad o sudor. La ropa deportiva suele estar confeccionada con fibras sintéticas que absorben la transpiración y la humedad. Con el uso frecuente, estas condiciones favorecen la proliferación de bacterias, responsables del mal olor que muchas veces persiste incluso después del lavado. En este contexto, el vinagre de alcohol se destaca por su acción desodorizante y antibacteriana. A diferencia del suavizante tradicional, no tapa los olores ni obstruye los poros del tejido, sino que los neutraliza desde la raíz. Además, ayuda a suavizar las prendas sin afectar su capacidad de absorción ni su transpirabilidad. Otro punto clave es que no daña las fibras sintéticas, siempre que se utilice de forma correcta y en las cantidades adecuadas, lo que lo convierte en una alternativa efectiva y económica para el lavado diario. Para evitar que el olor a sudor se impregne en la ropa, el primer paso es no dejar las prendas húmedas dentro de mochilas o bolsos después de entrenar. Lo ideal es airearlas lo antes posible y no demorar el lavado. Luego de ese tiempo, se puede lavar en el lavarropas de manera habitual, preferentemente con jabón líquido, agua fría o a un máximo de 30 grados y sin suavizante. Este método ayuda a eliminar los olores persistentes y a dejar la prenda fresca y limpia. Además del mal olor, la ropa deportiva suele presentar manchas complicadas, sobre todo en la zona de las axilas o en prendas claras. Para estos casos, existen algunos trucos caseros.