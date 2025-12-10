Las manchas difíciles pueden arruinar una prenda favorita en segundos, sobre todo cuando se trata de telas delicadas. La buena noticia es que, con los productos adecuados y algunos pasos clave, se pueden eliminar sin deteriorar las fibras ni perder el color.

Desde tratamientos caseros hasta técnicas de lavado inteligente, conocé cómo preservar tus prendas favoritas y extender su vida útil.

No es jabón blanco: cómo dejar las remeras blancas como el primer día y libres de manchas

Consejos infalibles para eliminar manchas difíciles rápidamente

1. Actuá de inmediato

Cuanto antes trates la mancha, más fácil será removerla. Enjuagá con agua fría (el agua caliente fija muchas manchas) y evitá frotar: solo presioná suavemente para no expandirla.

2. Pretratamiento con detergente suave

Aplicá unas gotas directamente sobre la zona afectada y dejá reposar unos minutos antes del lavado. Esto afloja la suciedad adherida a la fibra.

3. Productos específicos según el tipo de mancha

Si la mancha es muy resistente, usá quitamanchas formulados para telas y suciedades particulares:

Grasa y aceite: lavaplatos líquido o alcohol etílico.

Vino tinto: sal o bicarbonato para absorber, y luego detergente.

Sangre: agua fría y jabón neutro.

Café o té: mezcla de vinagre blanco y agua.

Tintas: alcohol isopropílico o leche tibia.

Foto: archivo.

¿Qué hacer con telas delicadas?

Para eliminar manchas de telas delicadas, primero se debe probar en una zona interna para asegurarte de que el producto no afecte el color:

Evitar remojados prolongados: pueden deformar la tela.

Usar bolsas de lavado para prendas con encaje o bordados.

Elegir el electrodoméstico adecuado también importa

