Hay frases tan cotidianas que casi no las pensamos, como es el caso del “Buen día” o “Buenos días” antes de que arranque cualquier conversación matutina. Sin embargo, esa automaticidad no significa que sean correctas a nivel gramatical. Según la propia RAE, la fórmula de saludo matutino de uso general en todo el ámbito hispanohablante es “buenos días”. Sin embargo en países de Latinoamérica se alterna con “buen día”, expresión especialmente arraigada en el área rioplatense —Argentina, Paraguay y Uruguay—. La institución aclara además que ambas fórmulas pueden usarse también como despedida, aunque en ese caso “buen día” es la variante más extendida y puede escucharse incluso en España, sola o dentro de expresiones como “que tengas un buen día”. Hay, sin embargo, una asimetría gramatical: solo “buenos días” admite construcciones con el verbo dar, como en “le dio los buenos días al llegar a la oficina”. La variante singular no acepta ese uso. Su uso en Argentina y Uruguay podría estar directamente influenciado por lenguas que también emplean el singular para este tipo de saludos: el italiano buon giorno, el portugués bom dia, el francés bonjour o el inglés good morning. Esta hipótesis cobra fuerza especialmente en lugares con fuerte tradición de inmigración italiana, como Buenos Aires y otras ciudades del Cono Sur. Las oleadas migratorias de fines del siglo XIX y principios del XX dejaron huellas profundas en el español rioplatense, desde el lunfardo hasta los patrones de entonación, y el saludo matutino no fue la excepción. Que “buenos días” vaya en plural no obedece a una regla gramatical estricta. Se trata de lo que los lingüistas llaman plural expresivo: no se hace referencia a varios días literalmente, sino que el plural funciona como un recurso de énfasis afectivo y cordialidad. El mismo fenómeno aparece en “gracias”, “saludos”, “felicidades” o “mis mejores deseos”. Y ya en textos del siglo XV y XVI circulaban expresiones como “Buenos días te dé Dios”, lo que confirma la larga tradición de la fórmula pluralizada en el idioma. En ese sentido, “buenos días” suena más cálido y enfático que su contraparte singular; “buen día”, en cambio, es más directo y escueto. En Argentina, de hecho, es habitual usar “buen día” al entrar a un local o saludar a un vecino, y reservar “buenos días” para contextos más formales o institucionales.