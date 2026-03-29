Los huevos son considerados en el mundo de la dieta como un alimento “mágico” por su alto aporte nutricional. Cuenta con proteínas, carbohidratos y grasas saludables esenciales que son claves para el funcionamiento óptimo del cuerpo y para mantenerse saludable. Sin embargo, la forma de cocinarlos puede influir en la conservación de sus nutrientes. Conocer la forma exacta de cómo prepararlos puede marcar la diferencia para quienes desean ganar masa muscular y bajar de peso. Una de las características más conocidas del huevo es su versatilidad a la hora de ser incluido en las comidas. Es una gran forma de sumar proteínas a las comidas ligeras como ensaladas y desayunos. La mejor forma para cocinarlos es mediante el hervor. Al estar expuestos a altas temperaturas y estar protegidos por las cáscaras, las proteínas logran coagularse sin desnaturalizarse, lo que se traduce en que el cuerpo absorbe los nutrientes de forma simple. A su vez, en esta preparación no se agregan aceites como en el caso de los huevos revueltos o los fritos, por lo que se aporte en calorías es menor. En caso se opte por cualquiera de estas dos opciones, es aconsejable utilizar aceites de alta calidad como el de oliva. Sumar este alimento a la dieta aporta una amplia gama de beneficios. Los más conocidos son: La versatilidad es una de las principales características de los huevos, por lo que pueden ser sumados en distintas preparaciones: