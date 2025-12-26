La mejor manera de sacar el sarro de las canillas y del inodoro

Ni vinagre ni bicarbonato: el truco clave para eliminar toda la grasa de las hornallas para siempre

Mantener el baño impecable puede resultar una tarea complicada. Con el paso del tiempo, las manchas, el óxido y el temido sarro se acumulan en las canillas y el inodoro.

Sin embargo, hay un truco efectivo, fácil de seguir y sin necesidad de productos químicos agresivos o ingredientes difíciles de encontrar. Este método, conocido entre los expertos en limpieza, usa ingredientes simples que probablemente ya tienes en tu cocina.

¿Qué ingredientes necesita?

A continuación los ingredientes necesarios:

Vinagre blanco

Agua

¿Cómo se aplica este truco en el baño?

Mezclar vinagre y agua: combinar en partes iguales vinagre blanco y agua. Vertír la mezcla en una botella con spray. Aplicar la solución: rociar sobre las áreas del inodoro donde se acumula el sarro. El vinagre, debido a su acidez, disuelve el sarro en minutos, facilitando su eliminación sin necesidad de frotar por mucho tiempo. Dejar actuar y frotar: dejar que el vinagre actúe durante unos minutos. Luego, frota suavemente las zonas afectadas con un cepillo. Finalmente, tira de la cadena para eliminar los residuos. Si no queda completamente limpio, repite el proceso.

¿Existen otros métodos efectivos para limpiar el inodoro?

Jugo de limón y sal gruesa: exprimir dos limones y mezcla su jugo con sal gruesa. Vertir esta mezcla en el inodoro y deja reposar durante 10 minutos. Luego, frota las manchas con el cepillo y tira de la cadena para enjuagar.

exprimir dos limones y mezcla su jugo con sal gruesa. Vertir esta mezcla en el inodoro y deja reposar durante 10 minutos. Luego, frota las manchas con el cepillo y tira de la cadena para enjuagar. Agua caliente y bicarbonato de sodio: hervir suficiente agua, deja que se enfríe un poco y vertír en el inodoro. Añadír media taza de bicarbonato de sodio y deja reposar por 15 minutos. Frote las manchas con el cepillo.

hervir suficiente agua, deja que se enfríe un poco y vertír en el inodoro. Añadír media taza de bicarbonato de sodio y deja reposar por 15 minutos. Frote las manchas con el cepillo. Vinagre blanco y bicarbonato de sodio: vertír una taza de vinagre en el inodoro y deja actuar durante 10 minutos. Luego, añade una cantidad generosa de bicarbonato de sodio y frota bien las manchas con un cepillo. La mezcla de estos dos ingredientes ayudará a que el sarro se desprenda más fácilmente.

¿Cómo prevenir la acumulación de sarro?