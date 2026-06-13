Muchas personas que sufren dolor de rodilla creen que la mejor solución es dejar de moverse hasta que desaparezcan las molestias. Sin embargo, permanecer demasiado tiempo en reposo puede generar el efecto contrario, pérdida de fuerza muscular, rigidez y una mayor dificultad para realizar actividades cotidianas.

La clave suele estar en encontrar un equilibrio. Ni las caminatas extensas que sobrecargan la articulación ni el sedentarismo absoluto resultan recomendables cuando el objetivo es recuperar movilidad y disminuir el dolor. Mantener una actividad física adaptada a cada persona ayuda a conservar la función de la rodilla y evitar que los síntomas empeoren.

Entre las actividades que suelen ser mejor toleradas se encuentran las caminatas suaves, el ciclismo de baja intensidad, la natación y otros ejercicios de bajo impacto. Estas prácticas permiten mover la articulación sin someterla a esfuerzos excesivos.

Además, fortalecer los músculos que rodean la rodilla, especialmente los cuádriceps, contribuye a brindar mayor estabilidad y reducir la carga que recibe la articulación durante los movimientos diarios.

Por el contrario, los ejercicios de alto impacto, los saltos o las actividades que generan dolor intenso pueden aumentar las molestias y dificultar la recuperación. Lo ideal es avanzar de manera gradual y prestar atención a las señales del cuerpo.

El movimiento moderado y el fortalecimiento muscular pueden marcar la diferencia a la hora de reducir las molestias y proteger la articulación.

Cuando el dolor persiste durante semanas, aparece inflamación frecuente o la movilidad se ve cada vez más limitada, es importante realizar una consulta médica para identificar la causa y definir el tratamiento adecuado.