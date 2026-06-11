Conforme pasan los años se vuelve más importante incorporar actividades físicas amigables con el cuerpo que ofrezcan muchos beneficios.
Si bien ejercicios como la bicicleta fija y la elíptica son las más elegidas para hacer cardio, existe una que aporta más beneficios cardiovasculares y potencia la quema de calorías.
Se trata de una práctica accesible que puede ser realizada tanto en grupo como en casa y no requiere equipamientos costos ni pagar una suscripción al gimnasio.
Se trata de saltar la soga, una práctica que no recibe la atención que merece y suele ser dejada de lado por las pesas.
Al ser un ejercicio aeróbico vigoroso eleva rápidamente la frecuencia cardiaca, lo que hace que los músculos necesiten más oxígeno y que el corazón bombee más sangre. Esto se traduce en un órgano más eficiente para el transporte y uso del oxígeno.
La práctica seguida puede ayudar a regular la presión arterial, ya que el ejercicio aeróbico mejora la elasticidad de los vasos sanguíneos y favorece una mejor circulación.
Esta actividad física demanda mucha energía en poco tiempo, lo que ayuda a controlar el peso corporal al mismo tiempo que reduce el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares.
El movimiento repetitivo y constante de piernas y brazos estimula el retorno venoso y la distribución de sangre hacia los músculos activos.
Saltar la soga no solo ayuda a ganar fuerza y bajar de peso por trabajar muchos músculos, sino que aporta diversos beneficios cardiovasculares. Puede ser realizado en casa cuando se tiene poco tiempo o en una plaza con amigos.
Lo importante es mantenerse activo. Desde la Asociación Americana del Corazón recomiendan al menos 150 minutos semanales de actividad moderada o 75 minutos de actividad vigorosa para potenciar la salud.