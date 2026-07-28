En esta noticia Amplía oferta con IA y modelo para hospitales

El mercado latinoamericano de educación médica digital continúa ganando relevancia para las empresas del sector. La española Qeres Formación eligió a México como punto de partida para expandir su plataforma Qeres Plus hacia más de 13 países de la región, un negocio que ya representa 38% de su facturación.

David Merino, CEO y cofundador de Qeres Formación, explicó que México se ha convertido en el principal mercado de la compañía en Latinoamérica, con más de 15,000 profesionales de la salud capacitados, por lo que será la base de su estrategia de crecimiento regional.

La empresa ha formado a más de 43,000 alumnos en América Latina y a más de 108,000 a nivel global desde su creación en España en 2018, cifras que respaldan su apuesta por una región donde observa una creciente demanda de capacitación especializada y flexible para el sector salud.

“Latinoamérica no solo representa una oportunidad de crecimiento, sino una necesidad real de acceso a capacitación flexible y basada en evidencia científica”, afirmó Merino.

El directivo señaló que la actualización constante de conocimientos se ha convertido en una necesidad para médicos y otros profesionales de la salud, aunque los esquemas tradicionales de formación suelen implicar mayores costos y restricciones de tiempo.

Amplía oferta con IA y modelo para hospitales

Como parte de su expansión, Qeres Plus ofrecerá más de 900 horas de contenido especializado, más de 2,000 videos y más de 50 programas acreditados en áreas como fisioterapia, rehabilitación, enfermería, psicología y gestión clínica.

La plataforma también incorporará nuevos programas sobre inteligencia artificial aplicada a la medicina, e-health, ciberseguridad, biotecnología y protección de datos, además de contenidos relacionados con administración de clínicas, marketing, comunicación e investigación.

Merino destacó que la inteligencia artificial permitirá resolver dudas clínicas, recomendar contenidos personalizados y facilitar el acceso a información basada en evidencia científica.

“La IA debe servir para acercar conocimiento fiable y no para amplificar la desinformación. El objetivo es ayudar a los profesionales a tomar mejores decisiones clínicas y combatir la pseudociencia”, comentó.

Además del servicio por suscripción para usuarios individuales, la compañía buscará ampliar su negocio con soluciones dirigidas a hospitales, clínicas y universidades, a través de plataformas personalizadas para la capacitación de equipos completos.

Otro de los ejes de crecimiento será un modelo de monetización de contenido educativo.

A partir del ciclo académico 2026-2027, médicos y profesionales de la salud podrán publicar videos y materiales especializados dentro de la plataforma y obtener beneficios de acuerdo con el alcance e interacción de sus publicaciones, previo proceso de revisión por un comité especializado.

Como parte de su estrategia de expansión, Qeres Formación prepara una ronda de financiamiento Serie A con la que busca acelerar su crecimiento internacional, integrar empresas de formación en nuevos mercados y fortalecer el desarrollo de tecnología propia basada en inteligencia artificial aplicada a la salud.