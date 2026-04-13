Guardar dólares en efectivo en casa es una práctica frecuente, pero hacerlo sin criterio puede generar dos problemas: que los billetes se deterioren con el tiempo o que queden en lugares demasiado obvios frente a un robo. Por eso, más que buscar “el mejor escondite”, conviene pensar en dos aspectos clave: conservación del billete y discreción. Uno de los errores más comunes es recurrir a opciones tradicionales como el colchón o los cajones. Aunque son accesibles, no siempre ofrecen buenas condiciones para preservar los billetes y, además, son lugares bastante previsibles dentro del hogar. En términos de conservación, los dólares pueden deteriorarse por la humedad, el calor o la manipulación excesiva. También es importante evitar doblarlos en exceso. Mantener los billetes lo más planos posible reduce el desgaste y evita marcas permanentes. Cuanto menos se manipulen, mejor se conservan. Eel primer paso para conservar dólares en buen estado es aislarlos del ambiente. Una forma práctica de hacerlo es guardarlos dentro de una bolsa plástica tipo zip o funda protectora, que evite el contacto con el aire húmedo. Si se quiere reforzar este cuidado, se puede agregar un pequeño sobre de gel de sílice, que ayuda a absorber la humedad residual. El lugar elegido dentro de la casa influye directamente en la conservación. Lo ideal es optar por espacios secos, oscuros y con temperatura estable. Algunas buenas opciones incluyen: Estos espacios reducen la exposición a factores que pueden dañar el papel. Además de la protección básica, existen formas simples de guardar dólares que combinan conservación y discreción sin necesidad de soluciones complejas. Una alternativa es utilizar objetos de uso cotidiano que no llamen la atención, como cajas o envases limpios y secos, donde los billetes queden protegidos del ambiente. También se pueden guardar dentro de carpetas o sobres junto con documentación, lo que los integra al entorno habitual y evita que queden a la vista.