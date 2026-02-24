En los últimos días, el dólar oficial en Argentina rompió el piso de los $ 1400 y ya acumula una caída de $ 85 este año. Mientras tanto, en un contexto en el que la divisa aparece accesible a los ahorristas, el Gobierno apuesta a que los argentinos finalmente saquen sus dólares del colchón y los vuelquen a la economía. A partir de la Ley de Inocencia Fiscal, aprobada por el Congreso en diciembre pasado, Luis Caputo y compañía esperan que quienes mantienen dólares ahorrados fuera del sistema -calculado en u$s 253.919 millones- adhieran al Régimen Simplificado de Ganancias e ingresen dichas divisas a los bancos. La intención del oficialismo es que los ciudadanos puedan acceder a la compra de bienes de uso (viviendas o automóviles), aunque el plan de la gestión mileísta también es que esas divisas contribuyan al desarrollo del mercado de capitales. Sin embargo, pese a las expectativas del Gobierno, esta estrategia no convence a todos los analistas económicos, entre ellos a Arturo Porzecanski, economista de Wall Street y consultor en American University. Es que, según el analista, no “vale la pena” sacar los dólares “del colchón”. Esto se debe a que, para la mayoría de los argentinos, “todavía no está suficientemente claro el panorama” en el largo plazo. En diálogo con Ahora Play, Arturo Porzecanski analizó la situación actual del mercado de cambios, con el dólar oficial a $ 1395 para la venta, y fue contundente al aseverar que no es “redituable” sacar los dólares del colchón y venderlos a menos de $ 1400. Es que, según el economista, utilizar los ahorros para reinvertirlos en la economía -tal como pretende el Gobierno- no tiene sentido actualmente porque “el precio del dólar no está como para vender dólares”. “A menos que yo precisara comprarme mi primer auto, mi primera casa o algo así, todavía no está suficientemente claro el panorama”, consideró en este sentido. Y profundizó: “El panorama de cuál va a ser mi empleo o cuál va a ser mi jubilación no está claro: ¿cuán redituable va a ser o cuán austera va a ser? Las cosas están cambiando, no han decantado todavía" Esto se debe a que, para Porzecanski, la divisa está atrasada debido a las restricciones cambiarias que aún se mantienen: “¿Vale la pena vender tus dólares a menos de 1400? No, porque vos sabés que el verdadero valor, si no hubiera controles de cambio, sería $ 1700 o más“, cuestionó. El analista detalló que el dólar “pisado” se explica por el equilibrio fiscal “artificial”, generado por el cepo aún vigente para empresas, que no pueden adquirir divisas en el mercado formal. “Las empresas no pueden comprar dólares, las tasas de interés están relativamente altas, y el Gobierno se ha posicionado en el mercado de futuros para apoyar al peso, y ha emitido un montón de deuda indexada al dólar para también satisfacer la demanda de dólares, en fin, hay toda una serie de medidas que pueden perfectamente mantener el dólar a $ 1400″, enumeró en este sentido. Este es el primer factor por el que cree que invertir los dólares del colchón en este escenario no es un buen negocio, ya que la divisa está barata. A esto también se suma que “no hay mucho horizonte para el inversionista promedio”, más allá de aquel que entra al RIGI con grandes montos. “Hay cosas que son sabidas que desaniman la inversión, desaniman y castigan innecesariamente”, criticó Porzecanski. Así, si estas no se resuelven “pronto” en el Congreso, “viene un escenario de sacrificio de muchos años para que la próxima generación, más que nada, se beneficie de un buen manejo económico por dos o más décadas”, concluyó el analista.