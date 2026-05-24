Ante los incrementos en las tarifas de luz y gas, los usuarios adoptan cada vez una postura más prudente respecto al uso de los electrodomésticos.

Muchos catalogan estos gastos como “consumo en espera” o “consumo vampírico”. Aunque no estén en funcionamiento, su presencia puede incidir en el aumento de la factura.

¿Cuál es el electrodoméstico que más energía consume aunque esté apagado?

Existen diversos electrodomésticos que poseen la característica de un consumo en espera, tales como los televisores, los sistemas de audio y los cargadores de teléfonos móviles, entre otros.

Esto se debe a que, pese a estar apagados, conservan funciones como relojes digitales, conexión a la red y otros sensores que ocasionan un gasto adicional de energía. Sin embargo, el televisor es el dispositivo más destacado por aumentar el consumo.

¿Qué factores aumentan la boleta del servicio por los televisores en modo standby?

Existen diversas razones por las que se observa un incremento en la boleta debido a los costos del servicio.