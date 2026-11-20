Ni 22° ni 26°, la temperatura clave que debes poner el aire acondicionado para enfriar la casa y no gastar de más.

Con la llegada de las altas temperaturas, muchas personas se preguntan a qué temperatura poner el aire acondicionado para combinar comodidad y eficiencia.

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE), que funciona en el ámbito de la Secretaría de Energía de Ministerio de Economía, informó a qué temperatura se debe poner el electrodoméstico para aprovecharlo al máximo.

A qué temperatura poner el aire acondicionado

Con la llegada del calor, el aire acondicionado comienza a estar prendido por más horas en el hogar. Según el ENReGE, se debe colocar el split a una temperatura de 24° para combinar eficiencia y confort.

“El consumo eléctrico de algunos equipos aumenta hasta un 8% por cada grado inferior a ese umbral.”, detallan en su página oficial.

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En este contexto, también recomiendan cerrar puertas y ventanas para evitar el ingreso de aire exterior al ambiente climatizado, ya que esto dificulta mantener la temperatura deseada y obliga al equipo a trabajar durante más tiempo.

Además, recomienda limpiar los filtros del equipo cada seis meses para garantizar un correcto flujo de aire y un funcionamiento eficiente.

Ni 22° ni 26°, la temperatura clave que debes poner el aire acondicionado para enfriar la casa y no gastar de más. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Poner el aire acondicionado a una temperatura más baja hace que enfríe más rápido?

Muchas personas, al llegar a sus hogares, prenden el aire acondicionado y ponen la temperatura más baja posible. Esto responde a la creencia de que por poner la temperatura al mínimo se va a enfriar más rápido el hogar.

Según la Oficina de Eficiencia Energética de la India (BEE), ponerlo en 18° no hace que se enfríe más rápido el ambiente. El organismo explica que poner el aire acondicionado a 18 ° no hace que el ambiente se enfríe más rápido que a 24 °. El equipo debe alcanzar primero los 24 ° y luego seguir enfriando, por lo que una temperatura objetivo más baja implica un mayor tiempo de funcionamiento del compresor y un mayor consumo eléctrico.

Qué errores evitar al usar el aire acondicionado

Para hacer un buen uso del electrodoméstico se debe prestar atención a estos cinco errores comunes: