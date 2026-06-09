Ni 1 ni 3: la ciencia confirmó cuántos litros de agua hay que beber por día para mantenerse hidratado y estar saludable Fuente: Shutterstock

Tomar agua es uno de los hábitos más importantes para la salud, pero también uno de los que más dudas genera.

Mientras algunas personas creen que un litro diario es suficiente y otras intentan llegar a los tres litros, los especialistas advierten que no existe una cifra universal válida para todos.

De hecho, la cantidad ideal depende de factores como la edad, el nivel de actividad física, el clima y el estado general de salud.

Según difundió Mayo Clinic, mantenerse bien hidratado es fundamental para que el organismo funcione correctamente. El agua participa en procesos esenciales como la regulación de la temperatura corporal, la digestión, la circulación y la eliminación de desechos, además de ser indispensable para el funcionamiento del cerebro y los músculos.

Cuántos litros de agua recomienda la ciencia para una correcta hidratación

Los especialistas señalan que un adulto saludable suele obtener suficiente hidratación consumiendo entre 2,7 y 3,7 litros de líquidos por día. Esta cifra incluye no solo el agua que se bebe, sino también los líquidos presentes en alimentos, infusiones y otras bebidas.

Ni 1 ni 3: la ciencia confirmó cuántos litros de agua hay que beber por día para mantenerse hidratado y estar saludable Fuente: Shutterstock

De acuerdo con estas recomendaciones, las mujeres suelen necesitar alrededor de 2,7 litros diarios de líquidos totales, mientras que los hombres requieren aproximadamente 3,7 litros. Sin embargo, estas cantidades pueden variar según cada persona.

Por eso, el clásico consejo de beber ocho vasos de agua al día puede servir como referencia general, aunque no necesariamente representa la necesidad real de todos los organismos.

Por qué el cuerpo necesita agua para funcionar correctamente

El agua representa entre el 50% y el 65% del peso corporal y está presente en prácticamente todos los órganos, tejidos y células.

Entre sus funciones más importantes se encuentran:

Producir saliva, lágrimas, sudor y orina.

Regular la temperatura corporal.

Favorecer la digestión y la absorción de nutrientes.

Transportar sustancias dentro del organismo.

Mantener el equilibrio de líquidos en células y tejidos.

Ayudar a eliminar desechos a través de la orina y las deposiciones.

Contribuir al correcto funcionamiento del cerebro y los músculos.

Además, una hidratación adecuada puede favorecer el bienestar general y ayudar a prevenir algunos problemas asociados a la falta de líquidos.

Qué ocurre cuando no se toma suficiente agua

La falta de hidratación puede provocar deshidratación, una condición que aparece cuando el cuerpo pierde más líquido del que recibe.

Ni 1 ni 3: la ciencia confirmó cuántos litros de agua hay que beber por día para mantenerse hidratado y estar saludable Fuente: Shutterstock

Incluso una deshidratación leve puede generar síntomas como:

Fatiga.

Dolores de cabeza.

Dificultad para concentrarse.

Menor rendimiento físico.

Sensación de mareo.

Sequedad en la boca.

Cuando la pérdida de líquidos es más importante, las consecuencias pueden afectar el funcionamiento normal del organismo y aumentar el riesgo de distintos problemas de salud.

Los factores que pueden modificar la cantidad de agua necesaria

La cantidad ideal de líquidos no es igual para todas las personas. Existen varios factores que influyen directamente en las necesidades de hidratación:

La temperatura y la humedad del ambiente.

La actividad física realizada durante el día.

La edad.

El peso corporal.

El estado de salud general.

El embarazo y la lactancia.

Algunas enfermedades o tratamientos médicos.

Por tal motivo, los especialistas recomiendan prestar atención a las señales del propio cuerpo y mantener una hidratación constante a lo largo de la jornada, en lugar de esperar a sentir sed para beber agua.