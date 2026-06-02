Ni caminata, ni bicicleta ni salir a correr: el ejercicio clave para cuidar el corazón, mejorar la circulación y fortalecer los músculos Fuente: Archivo

Cuando se piensa en actividades físicas para cuidar la salud, las opciones más mencionadas suelen ser caminar, andar en bicicleta o salir a correr.

Sin embargo, existe una disciplina que combina ejercicio cardiovascular, coordinación y diversión, y que cada vez gana más adeptos por sus beneficios integrales: la zumba.

Esta actividad, que mezcla movimientos aeróbicos con ritmos musicales, puede ayudar a mejorar la condición física sin que el entrenamiento se vuelva monótono.

Por qué la zumba ayuda a cuidar el corazón y mejorar la circulación

La zumba es una actividad aeróbica que mantiene el cuerpo en movimiento constante durante toda la sesión. Al elevar la frecuencia cardíaca de forma controlada, favorece el trabajo del sistema cardiovascular y contribuye a mejorar la circulación sanguínea.

Ni caminata, ni bicicleta ni salir a correr: el ejercicio clave para cuidar el corazón, mejorar la circulación y fortalecer los músculos Fuente: Shutterstock

Los especialistas destacan que la práctica regular puede ayudar a:

Fortalecer el corazón.

Mejorar la resistencia física.

Favorecer la oxigenación del organismo.

Contribuir al control de la presión arterial.

Reducir el sedentarismo.

Además, al involucrar movimientos de piernas, brazos y tronco, estimula el flujo sanguíneo en todo el cuerpo y ayuda a mantener una mejor salud vascular.

Un entrenamiento que también fortalece los músculos

Aunque muchas personas la asocian únicamente con el baile, la zumba también implica un importante trabajo muscular. Las coreografías incluyen desplazamientos, cambios de ritmo, saltos y movimientos coordinados que activan distintos grupos musculares al mismo tiempo.

Durante una clase se ejercitan especialmente las piernas, los glúteos, el abdomen y la zona lumbar, aunque también participan los brazos y los hombros en numerosas rutinas.

Ni caminata, ni bicicleta ni salir a correr: el ejercicio clave para cuidar el corazón, mejorar la circulación y fortalecer los músculos Fuente: Shutterstock

A diferencia de otros ejercicios más repetitivos, la variedad de movimientos permite trabajar fuerza, equilibrio, coordinación y flexibilidad en una misma sesión.

Por qué la zumba ayuda a reducir el estrés

Otro de los grandes beneficios de la zumba es su impacto sobre el bienestar emocional. La combinación de música, movimiento y actividad grupal favorece la liberación de endorfinas, conocidas como las hormonas de la felicidad.

Por este motivo, muchas personas encuentran en esta disciplina una forma entretenida de mantenerse activas mientras reducen el estrés cotidiano.

Además, al poder adaptarse a diferentes edades y niveles de condición física, la zumba se convirtió en una de las actividades más populares para quienes buscan cuidar el corazón, fortalecer los músculos y mejorar la salud general sin recurrir a entrenamientos de alta exigencia.