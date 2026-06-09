La modernización de la Fuerza Aérea Argentina sumará un nuevo capítulo en los próximos meses. Tras la llegada de las primeras aeronaves adquiridas a Dinamarca, el Gobierno avanza con un cronograma más ambicioso para reforzar la capacidad operativa de los cazas F-16.

La estrategia contempla acelerar la incorporación de nuevas unidades y profundizar el entrenamiento de las tripulaciones que estarán a cargo de operar uno de los sistemas de armas más importantes adquiridos por el país en las últimas décadas.

Cuándo llegarán los nuevos F-16 a la Argentina

Según trascendió en ámbitos vinculados al oficialismo, la administración de Javier Milei prevé recibir durante septiembre los seis cazas F-16 que estaban programados para arribar más adelante.

De concretarse, la operación implicará adelantar varios meses el cronograma original acordado con Dinamarca, país que transfirió las aeronaves a la Argentina como parte del programa de modernización militar impulsado por el Gobierno.

Al igual que ocurrió con las primeras unidades, los nuevos aviones tendrán inicialmente como base de operaciones el Área Material Río Cuarto, en Córdoba.

En una etapa posterior, está previsto que sean trasladados a Tandil, donde continúan las obras de ampliación de la infraestructura destinada a recibir la nueva flota.

Los pilotos argentinos ya avanzan en el entrenamiento

Mientras se prepara la llegada de más aeronaves, pilotos argentinos continúan su capacitación en Estados Unidos como parte del programa de formación diseñado para operar los F-16.

Durante las últimas semanas se registró un nuevo avance en el proceso de instrucción, luego de que integrantes de la Fuerza Aérea completaran vuelos individuales sin la supervisión directa de instructores.

El Gobierno avanza con un cronograma más ambicioso para reforzar la capacidad operativa de los cazas F-16.

Esta instancia representa uno de los pasos más importantes dentro de la formación, ya que certifica que los aviadores alcanzaron un nivel avanzado de adaptación y dominio sobre la aeronave.

Las actividades se desarrollan en Tucson, Arizona, con asistencia de la empresa canadiense Top Aces, encargada de parte del entrenamiento técnico y táctico de las tripulaciones argentinas.

Cómo es el programa de capacitación

La formación se desarrolla dentro del programa denominado “Peace Condor”, que contempla distintas etapas destinadas a preparar a los pilotos para operar el sistema de armas de manera integral.

El esquema incluye desde cursos básicos hasta entrenamientos avanzados enfocados en liderazgo de formación, calificación de misión y formación de futuros instructores.

El objetivo es que las tripulaciones argentinas puedan alcanzar estándares internacionales de operación compatibles con los utilizados por fuerzas aéreas de países que actualmente emplean los F-16.

El Gobierno también avanza en la compra de aviones reabastecedores

En paralelo a la incorporación de los cazas, la Fuerza Aérea Argentina mantiene conversaciones con autoridades militares de Estados Unidos para sumar nuevas capacidades operativas.

Entre los proyectos que se encuentran bajo análisis figura la posible adquisición de aviones Boeing KC-135 Stratotanker, utilizados para reabastecer aeronaves en vuelo.

La incorporación de este tipo de equipamiento permitiría ampliar significativamente el alcance operativo de los F-16 y fortalecer las capacidades de despliegue de la aviación militar argentina.

Además, continúan las negociaciones vinculadas a otros programas de modernización, entre ellos la eventual compra de helicópteros UH-60 Black Hawk, otra de las iniciativas que forma parte del proceso de renovación impulsado por el Ministerio de Defensa.