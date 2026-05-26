Las salsas son un pilar de la cocina casera, ideales para acompañar pastas, carnes y diversas preparaciones. A pesar de que muchos las consideran complejas, la chef Narda Lepes presenta una versión simple que contrarresta esa percepción.

Se trata de una receta que requiere únicamente tres ingredientes principales y un método que no demanda experiencia previa. El resultado es una salsa casera, productiva y lista en pocos minutos.

Narda Lepes, reconocida chef: “La salsa más fácil lleva 3 ingredientes y no tenés que hacer nada” (foto: archivo).

¿Cuál es el secreto de la salsa de tomate de Narda Lepes?

La elaboración se fundamenta en productos básicos y accesibles. La esencia radica en combinar estos ingredientes desde el comienzo y permitir que el calor complete el proceso.

“Describiré una salsa que, se lo aseguro, no requiere ningún esfuerzo. No necesita preparación. Simplemente adquiere una botella de un litro de puré de tomate, medio pan de manteca y meia cebolla”, señaló Narda Lepes en Blender.

Receta fácil con puré de tomate: ingredientes que necesitas

1 litro de puré de tomate o tomate triturado

100 g de manteca

1/2 cebolla pelada

Sal y pimienta a gusto

Albahaca u otros condimentos (opcional)

Narda Lepes, famosa chef: “La salsa más sencilla lleva 3 ingredientes y no tenés que hacer nada” (foto: archivo)

Receta sencilla: prepara una salsa deliciosa sin revolver en solo 25 minutos

La receta no exige técnicas complejas ni atención continua. Uno de sus aspectos destacados es que no es necesario revolver durante el proceso de cocción.

Colocar en una olla fría la manteca, el puré de tomate y la media cebolla pelada.

Agregar sal, pimienta y albahaca si se desea.

Encender el fuego en el mínimo.

Cubrir la olla de manera parcial, dejando un espacio destapado.

Cocinar durante 25 minutos sin revolver.

Verificar si la cocción es adecuada: si la manteca se ha integrado y la cebolla se encuentra blanda, apagar.

Si es preciso, cocinar unos minutos adicionales.

Dividir en porciones una vez finalizada la cocción.

Cuáles son las ventajas de esta salsa casera

Una de las ventajas fundamentales de esta receta es su facilidad de preparación. Está diseñada para ofrecer soluciones de comidas sin complicaciones y con ingredientes comúnmente disponibles en el hogar.

Entre sus principales características se destacan:

Se elabora con pocos ingredientes y en un tiempo breve.

No demanda experiencia ni técnicas avanzadas.

Posee un sabor casero más auténtico que numerosas opciones industriales.

Facilita la incorporación de condimentos para adaptar la receta.

Produce múltiples porciones y es posible conservarla.

Receta fácil y accesible con tips de Narda Lepes para salsas

Para quienes desean una opción más tradicional, la salsa bolognesa sigue siendo una elección infalible. Su consistencia y sabor la posicionan como un acompañamiento excepcional para diversas pastas.

La versatilidad de esta salsa permite su utilización en una variedad de platos, lo que la convierte en una base culinaria apreciada en diversas cocinas.

La facilidad de esta receta la convierte en una excelente opción para quienes se inician en la cocina, permitiendo disfrutar de sabores caseros con un esfuerzo mínimo. Además, los ingredientes son fáciles de encontrar en cualquier mercado, lo que hace que cocinar en casa sea aún más accesible.

Por otro lado, Narda Lepes también comparte consejos para personalizar la salsa.

El uso de diferentes hierbas aromáticas o la incorporación de un toque de picante pueden transformar el plato y ajustarse a los gustos de cada comensal, demostrando que la cocina se puede adaptar a la creatividad de cada uno