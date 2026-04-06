El Banco Nación lanzó un descuento imperdible para cargar nafta con 20% de reintegro. El descuento ofrece una devolución de hasta $ 10.000 por mes y por usuario al realizar los pagos en las estaciones de servicio con tarjetas de crédito. La entidad ofrece un 20% de reintegro los viernes al pagar con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por la entidad. El tope de reintegro es de hasta $ 10.000 por cliente y por mes al cargar nafta en las estaciones de servicio de YPF, Shell, Axion y Gulf. La página oficial detalla que no aplicará para pagos con saldo en cuenta ni para QR generados por otras billeteras. En caso se utilice más de un medio de pago La promoción estará vigente hasta el 31 de mayo del corriente año y la acreditación del dinero podrá tardar hasta 30 días. Las compras realizadas por adicionales deberán contar con una cuenta en el BNA para la devolución. Los clientes del Banco Macro podrán acceder a un 30% de descuento a través de la aplicación de MODO. Los pagos se deberán realizar mediante QR y NFC con las tarjetas de crédito Visa Macro Selecta. El tope de reintegro es de $ 25.000 por mes y la promoción estará vigente hasta el 30 de junio.