Elegir entre nafta, diésel o GNC puede representar una diferencia importante en el presupuesto de quienes utilizan el auto todos los días.

Aunque las tres alternativas permiten poner en funcionamiento un vehículo, tienen rendimientos, consumos y características técnicas diferentes que conviene conocer antes de decidir cuál utilizar.

Para determinar cuál es la más conveniente, no alcanza con comparar cuánto cuesta llenar el tanque. También hay que analizar cuánto dinero necesita cada vehículo para recorrer 100 kilómetros, qué mantenimiento requiere y cuántos kilómetros se realizan por mes.

Nafta, diésel o GNC: cuál consume menos cada 100 kilómetros

Una de las principales diferencias entre los tres combustibles está en la cantidad que necesita cada vehículo para recorrer una misma distancia.

El Balance de Energía Útil de la República Argentina 2022, elaborado por la Secretaría de Energía, es una fuente oficial que permite estudiar el consumo energético del transporte y las características de las distintas tecnologías.

Para realizar una comparación económica, también hay que considerar que el GNC se comercializa por metro cúbico, mientras que la nafta y el gasoil se venden por litro.

Como referencia, un automóvil que necesita 8 litros de nafta cada 100 kilómetros puede requerir alrededor de 10,4 metros cúbicos de GNC para recorrer la misma distancia.

En el caso del diésel, su consumo suele ser menor en volumen que el de un motor naftero equivalente . Sin embargo, para determinar cuál permite ahorrar más, hay que combinar esos datos con los precios de cada combustible.

¿Qué combustible tiene mayor eficiencia energética?

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Para conocer cuál aprovecha mejor la energía, es necesario observar el rendimiento de cada tecnología. Los motores diésel funcionan mediante encendido por compresión, mientras que los nafteros utilizan encendido por chispa.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) analiza estas cuestiones en el informe Greenhouse Gas and Energy Consumption Rates for Onroad Vehicles in MOVES6, publicado en agosto de 2026. El documento estudia las tasas de consumo energético y las emisiones de distintos tipos de vehículos, y explica los criterios utilizados para calcularlas.

Por eso, eficiencia energética y ahorro económico no significan lo mismo. Un motor puede aprovechar mejor la energía del combustible y, aun así, representar un gasto mayor si el precio de ese combustible es más elevado.

¿Qué combustible es mejor para cuidar el motor del auto?

Además del presupuesto, hay que considerar cómo funciona cada tecnología. La nafta se utiliza en motores de encendido por chispa, mientras que el diésel funciona mediante compresión. Ambos sistemas están diseñados para trabajar con combustibles específicos y requieren lubricantes, filtros y revisiones acordes con las indicaciones del fabricante.

El GNC, por su parte, puede utilizarse en determinados vehículos nafteros mediante la instalación de un equipo especial que permite almacenar y suministrar gas al motor. Según explica el ENARGAS, este sistema incorpora un cilindro, válvulas de seguridad, tuberías y un reductor que regula el suministro.

La conversión requiere una instalación habilitada y una calibración adecuada. Si el equipo no funciona correctamente, puede afectar el desempeño del vehículo. Por eso, no alcanza con elegir GNC por su menor precio: también hay que contemplar los controles técnicos y el mantenimiento correspondiente.

En los motores diésel modernos, además, algunos sistemas de tratamiento de emisiones y filtros de partículas requieren cuidados específicos. Su mantenimiento debe respetar los intervalos y procedimientos establecidos por el fabricante.

¿Cuál es el mejor combustible para el auto: nafta, diésel o GNC?

Si el objetivo principal es gastar menos dinero en combustible, el GNC es la alternativa más conveniente. Su precio por metro cúbico permite reducir el costo de cada recorrido frente a la nafta y el diésel.

Sin embargo, para que el ahorro sea realmente significativo, hay que contemplar el costo de instalación del equipo y calcular cuántos kilómetros se recorren por mes para recuperar esa inversión.

El diésel, por su parte, puede ser una buena opción para quienes realizan viajes largos o utilizan vehículos que necesitan mayor torque.

La nafta queda como una alternativa práctica para el uso cotidiano, ya que no requiere instalar equipos adicionales ni realizar las revisiones específicas que exige el GNC.