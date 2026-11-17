La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece distintas sanciones para los conductores que cometen infracciones de manera reiterada. Según el artículo 82, quienes reinciden en faltas graves pueden recibir una inhabilitación de su licencia de conducir por hasta 12 meses o más dependiendo la cantidad de faltas.

La normativa distingue entre las infracciones leves y graves y establece que la reincidencia debe computarse por separado para cada categoría.

En este marco, explica que la inhabilitación de la licencia se aplica como sanción únicamente cuando se trata de faltas graves.

Qué adelantamientos están prohibidos por la Ley de Tránsito

El artículo 77, inciso v), de la Ley Nacional de Tránsito 24.449 considera una falta grave realizar maniobras de adelantamiento a otros vehículos sin respetar los requisitos establecidos por la normativa.

A su vez, el artículo 42 establece las condiciones que deben cumplir los conductores para sobrepasar a otro automóvil. Entre ellas, exige comprobar que el carril izquierdo esté libre y que exista una distancia suficiente para realizar la maniobra sin riesgos.

También prohíbe iniciar un adelantamiento cuando no hay visibilidad suficiente o cuando el vehículo se aproxima a una encrucijada, curva, puente, cima de la vía u otro lugar peligroso.

Por lo tanto, quienes realicen este tipo de maniobras sin respetar las condiciones de seguridad cometen una infracción grave. Si vuelven a cometer una falta de esta categoría dentro del plazo previsto por la ley, pueden quedar alcanzados por el régimen de reincidencia y recibir una inhabilitación para conducir.

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Qué establece la Ley 24.449 sobre los conductores reincidentes

El artículo 82 de la Ley 24.449 define como reincidente al infractor que comete una nueva falta después de haber sido sancionado anteriormente en cualquier jurisdicción, siempre que no haya transcurrido más de un año en el caso de las faltas leves o dos años cuando se trate de faltas graves.

La reincidencia se computa separadamente para las faltas leves y graves . Sin embargo, la inhabilitación para conducir se contempla únicamente para estas últimas.

Cuánto tiempo pueden inhabilitar la licencia por reincidencia

El inciso b) del artículo 82 establece los siguientes períodos de inhabilitación para quienes reincidan en infracciones graves: