Mientras los argentinos disfrutan del feriado del 17 de agosto, un grupo de trabajadores de la provincia de Buenos Aires disfrutarán de otro fin de semana largo de tres días de descanso. El asueto del viernes 21 acortará la semana y dará paso a otro finde XL.

Qué se celebra el viernes 21 de agosto

Dolores celebrará el viernes 21 de agosto su aniversario fundacional y conmemorará 209 años desde que fue reconocida como el “Primer Pueblo Patrio”. En 1817, comenzó a desarrollarse el poblado sobre terrenos de la zona de Monsalvo un años después de la Declaración de la Independencia.

Durante la jornada, la Plaza Castelli se convertirá en un escenario central para los actos oficiales y las actividades organizadas alrededor de la fecha. Habrá distintas propuestas durante la jornada que incluyen ferias artesanales, puestos gastronómicos, espectáculos musicales, celebraciones religiosas, desfiles y actos oficiales.

Quiénes podrán disfrutar del feriado del viernes 21 de agosto

El feriado del viernes podrá ser aprovechado por los empleados de la administración pública de Dolores. En caso de quienes presten servicios en el sector privado, será opcional según cada caso. A diferencia del asueto del lunes 17, no se trata de una fecha que brinde un descanso extendido a nivel nacional.

Qué feriados quedan en el año

De cara a lo que resta del año, el calendario señala las siguientes fechas festivas: