Franquicias: la estrategia clave detrás del crecimiento de Mostaza

Mostaza cerró 2025 consolidándose como la cadena de fast food de origen nacional que más creció en Argentina, en un año clave para el sector y en un contexto desafiante para el consumo. Con un plan de expansión sostenido la compañía sumó nuevas aperturas y recientemente alcanzó los 211 locales en todo el país.

Con solo 25 años, la marca nacional logró escalar con un modelo propio, federal y competitivo, combinando capilaridad geográfica, eficiencia operativa y una propuesta de valor adaptada al consumidor argentino.

La expansión territorial estuvo acompañada por una estrategia comercial orientada a dinamizar el negocio y ampliar audiencias, con lanzamientos que buscaron conectar con su público y reforzar la identidad de marca.

En ese contexto, el lanzamiento de TR1 x Trueno se convirtió en uno de los principales hitos del año: fue la hamburguesa más vendida de la marca en plataformas de delivery, incorporó más de 30.000 nuevos clientes y funcionó como puerta de entrada para una audiencia más joven.

Franquicias: la estrategia clave detrás del crecimiento de Mostaza

Detrás de este crecimiento se sostiene un modelo de franquicias que representa más del 50% de la red operativa y que mostró solidez incluso en un escenario económico complejo.

La propuesta incluye tres formatos: Mostaza All In One, que integra Drive Thru, autoservicio y delivery; Front Stores de 300 m² para vía pública; y locales Mall de 100 m² diseñados para shoppings. El esquema requiere una inversión inicial entre USD 700.000 y USD 1.000.000, con un recupero de tres a cuatro años.

“El éxito de nuestras franquicias se basa en la potencia de una marca consolidada y una logística de primer nivel. No solo entregamos un local, sino un ecosistema de alta rentabilidad que combina volumen de ventas con una operación optimizada al detalle”, explicó Pablo de Marco, Director de Expansión de Mostaza.

La expansión generó además un impacto directo en el empleo: solo en 2025, la compañía incorporó más de 4.500 colaboradores, principalmente jóvenes que acceden a su primera experiencia laboral formal.

Con presencia en todas las provincias argentinas y operaciones consolidadas en Uruguay y Paraguay, Mostaza se posiciona como una oportunidad de inversión con respaldo operativo sólido, rendimiento comprobado y la garantía de formar parte de la cadena de fast food nacional más grande del país.

Si querés dar el siguiente paso para abrir tu franquicia, podés ingresar al sitio oficial de Mostaza en mostazaweb.com.ar/franquicias o escribir a franquicias@mostazaweb.com.ar y recibir toda la información detallada.