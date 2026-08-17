La Ciudad impulsa los taxis eléctricos con muy créditos accesibles.

La Ciudad de Buenos Aires impulsa una nueva oportunidad para los taxistas que buscan renovar sus vehículos y reducir los costos de mantenimiento. A través de una línea de financiamiento del Banco Ciudad, quienes quieran incorporar un taxi eléctrico o híbrido enchufable pueden acceder a créditos de hasta $28 millones, con una tasa fija del 20%.

El programa forma parte del plan porteño para modernizar la flota de taxis y avanzar hacia un sistema de transporte con menor impacto ambiental. Actualmente, 12 taxis eléctricos ya circulan por las calles de CABA, mientras que otros 120 taxistas se encuentran realizando los trámites para acceder al financiamiento.

“Hace un tiempo definimos la necesidad de ir hacia una transición eléctrica en el transporte público y también en el taxi. Por eso, creamos una línea de crédito especial en el Banco Ciudad con una tasa preferencial”, explicó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Según indicó, los primeros taxistas que incorporaron estas unidades ya comenzaron a notar el impacto económico de la medida debido al menor costo de funcionamiento de los vehículos eléctricos.

Taxi eléctrico en CABA: cómo funciona el crédito de hasta $28 millones

La línea de financiamiento está destinada a propietarios de taxis que quieran adquirir vehículos eléctricos o híbridos enchufables para incorporarlos al servicio en la Ciudad de Buenos Aires.

El monto máximo del crédito alcanza los $28 millones y cuenta con una tasa fija del 20%, que el Gobierno porteño presenta como una de las más convenientes disponibles actualmente para este tipo de operación.

El objetivo es facilitar el recambio de vehículos y que los taxistas puedan afrontar la compra de unidades más modernas sin tener que asumir de manera inmediata todo el costo de adquisición.

Los interesados deben consultar las condiciones vigentes y realizar la gestión correspondiente a través de los canales oficiales del Banco Ciudad.

La Ciudad impulsa los taxis eléctricos con muy créditos accesibles. Ciudad de Buenos Aires.

Cuánto cuesta mantener un taxi eléctrico en Buenos Aires

En CABA funcionan aproximadamente 18.000 taxis y uno de los principales argumentos del programa es el ahorro que puede generar el uso de vehículos eléctricos.

De acuerdo con los datos difundidos por el Gobierno porteño, el costo operativo de un taxi eléctrico representa aproximadamente el 20% del que implica mantener un vehículo a nafta o GNC.

La diferencia también se observa en el mantenimiento. Mientras un motor eléctrico tiene alrededor de 40 piezas móviles, un vehículo tradicional con motor de combustión puede contar con unas 450.

Esto significa que los autos eléctricos tienen menos componentes mecánicos sujetos al desgaste, lo que puede reducir la frecuencia de las visitas al taller y los gastos de mantenimiento.

Además, quienes incorporan estos vehículos pueden acceder a beneficios impositivos establecidos por la Ciudad.

Qué beneficios tienen los taxis eléctricos en CABA

Uno de los principales beneficios para los propietarios de taxis eléctricos es la exención permanente del 100% del pago de patente.

En el caso de los vehículos híbridos, el esquema es diferente. Durante los primeros dos años cuentan con una exención total y, a partir del tercer año, acceden a reducciones progresivas del impuesto.

El beneficio contempla una reducción del 60% durante el tercer año, del 40% durante el cuarto y del 20% durante el quinto. A partir del sexto año, comienza a aplicarse el pago completo de la patente.

Para los vehículos cuya valuación supera los $60 millones, la exención de patente alcanza al primer año y posteriormente corresponde abonar el impuesto según las condiciones establecidas.

A estos beneficios se suma la extensión por un año de la exención del pago de peajes en las autopistas porteñas para los autos eléctricos.

Buenos Aires apuesta por el transporte eléctrico. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuánto pueden recorrer los nuevos taxis eléctricos

Las unidades que se incorporan al sistema son 100% eléctricas o híbridas enchufables y cuentan con una autonomía estimada de entre 380 y 400 kilómetros por carga.

El dato resulta especialmente relevante para quienes trabajan como taxistas, ya que el recorrido diario promedio de un taxi porteño ronda los 220 kilómetros.

De esta manera, la autonomía de los nuevos vehículos permitiría cubrir una jornada habitual de trabajo sin necesidad de realizar varias recargas durante el día.

Los vehículos pueden cargarse mediante diferentes sistemas:

Carga lenta: se realiza mediante un enchufe doméstico y requiere más tiempo.

Carga semirrápida: permite reducir considerablemente el tiempo necesario para recuperar la batería.

Carga rápida: está disponible en determinadas estaciones y puede completar la batería en aproximadamente media hora.

Los primeros taxistas que incorporaron estas unidades cuentan además con una ventaja para instalar los cargadores, ya que varios viven en casas o PH y disponen de un espacio propio donde realizar la carga.

Buenos Aires busca ampliar el transporte eléctrico

El plan para electrificar los taxis forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno porteño para impulsar la movilidad sustentable.

Además de las nuevas unidades eléctricas, la Ciudad trabaja en proyectos como el e-Bus del Casco Histórico y el TramBus, mientras que el Gobierno porteño anticipó que a partir de 2027 el 30% de la flota de colectivos funcionará con energía limpia.

“Con los nuevos taxis eléctricos, el e-Bus del Casco Histórico y el TramBus, la movilidad en Buenos Aires se está poniendo a la altura de las grandes capitales del mundo”, afirmó Jorge Macri.

El jefe de Gobierno también confirmó que la exención del pago del peaje para los vehículos eléctricos en las autopistas porteñas continuará durante un año más.

Cómo acceder al crédito del Banco Ciudad

Los propietarios de taxis que estén interesados en renovar su unidad por un vehículo eléctrico o híbrido enchufable pueden consultar las condiciones de la línea de financiamiento del Banco Ciudad.

El crédito contempla montos de hasta $28 millones, con una tasa fija del 20%, y está destinado a facilitar la incorporación de vehículos más eficientes al sistema de taxis porteño.

Para conocer los requisitos, documentación necesaria y condiciones actualizadas, los interesados deben realizar la consulta correspondiente a través de los canales oficiales del Banco Ciudad antes de iniciar la compra del vehículo.