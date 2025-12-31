El equipaje de mano cambió y ahora los pasajeros podrán llevar más líquidos en el carry on. La nueva medida amplía el límite permitido, aunque no rige en todos los aeropuertos ni para todos los destinos.

Sin embargo, antes de viajar, es clave conocer qué se puede llevar y en qué casos siguen vigentes las restricciones, ya que las normas de seguridad aérea son estrictas y deben cumplirse para evitar demoras o inconvenientes durante los vuelos.

¿Cuál es el nuevo límite de líquidos en el equipaje de mano?

Desde ahora, en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza habilitará transportar bebidas alcohólicas y otros líquidos en el carry on, siempre que se respeten las condiciones establecidas por las aerolíneas y las autoridades aeroportuarias.

En el caso del alcohol, cada pasajero podrá llevar hasta 5 litros en total, con envases que no superen 1 litro de capacidad cada uno. Además, la graduación alcohólica no puede exceder el 70% de alcohol por volumen.

¿En qué casos se pueden llevar líquidos en cabina?

El traslado de líquidos en el equipaje de mano estará habilitado solo si la ruta, la tarifa o el destino lo autorizan. Las botellas deberán transportarse dentro del carry on respetando el peso máximo permitido o, en algunos casos, reemplazar el equipaje de mano por el contenedor de las bebidas.

Si estas condiciones no se cumplen, los líquidos deberán despacharse en la bodega del avión.

¿Qué restricciones siguen vigentes durante el vuelo?

Aunque se amplió el límite permitido, se mantienen normas clave de seguridad. Las bebidas alcohólicas no pueden abrirse ni consumirse durante el vuelo, independientemente de si se trasladan en cabina o en bodega.

Además, el transporte de alcohol está permitido únicamente para personas mayores de 18 años, y los envases deben estar correctamente embalados para evitar derrames o roturas.

¿Dónde no se aplica la nueva medida?

Si bien el cambio comenzará a regir en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, no se aplica de forma automática en todos los aeropuertos del mundo. En particular, en los vuelos con destino a Estados Unidos continúa vigente la restricción en la que los líquidos que superen el límite permitido no pueden ingresar a la cabina.

Cambia el equipaje de mano: modifican el límite permitido para llevar líquidos en el carry on Fuente: Shutterstock

Por este motivo, se recomienda verificar siempre las condiciones del aeropuerto de salida, la aerolínea y el país de destino antes de viajar.

¿Qué hay que tener en cuenta antes de volar?

La modificación del equipaje de mano representa una ventaja para muchos pasajeros, pero no elimina los controles de seguridad. Las reglas pueden variar según el destino y el tipo de vuelo, por lo que informarse con anticipación sigue siendo fundamental para evitar inconvenientes.