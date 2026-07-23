Se aproxima el diluvio histórico con 48 horas de tormentas con fuertes lluvias y ráfagas de viento.

Argentina empezó la semana con un clima seco y fresco con temperaturas máximas de 13° con cielo despejado. Las condiciones meteorológicas cambiarán con la llegada de una fuerte tormenta con granizo.

Las lluvias serán constantes por dos días seguidos y estarán acompañadas por ráfagas de viento. La alerta roja del Servicio Meteorológico Nacional prevé un escenario complejo con posibles interrupciones en tránsito y servicios.

Qué provincias golpeará la tormenta

El SMN publicó en su informe oficial del clima que un fuerte temporal ingresará durante la madrugada del viernes en Río Gallegos que durará 48 horas.

Generado con IA.

La mínima, que durante miércoles y jueves es de -7°, subirá a 0° en la madrugada del viernes. Sin embargo, habrá lluvias fuertes durante toda la jornada.

El sábado 25 comenzará la mañana con nevadas y ráfagas de viento que superarán los 50 km/h.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires

Durante los siguientes días las condiciones climáticas se mantendrán con temperaturas frescas de mínimas de 7° y máximas que alcanzarán los 16°.

El pronóstico extendido del clima señala que desde el miércoles el cielo se mantendrá despejado y sin probabilidades de precipitaciones.