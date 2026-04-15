La combinación de pasta dental con bicarbonato de sodio se volvió uno de los trucos caseros más usados para la limpieza del hogar. Su poder abrasivo suave ayuda a remover manchas difíciles sin dañar superficies, mientras que su efecto desodorizante mejora la higiene general. Esta mezcla, fácil de preparar y económica, se utiliza en distintos espacios de la casa y puede potenciarse con otros ingredientes naturales como el limón o el vinagre. La unión de estos dos productos genera una pasta limpiadora versátil que ayuda a eliminar suciedad adherida, grasa y malos olores. El bicarbonato actúa como abrasivo suave, mientras que la pasta dental aporta agentes limpiadores y frescura. Entre sus principales usos se destacan: Además, su preparación es rápida y no requiere productos costosos, lo que la convierte en una alternativa práctica para el hogar. Antes de aplicarla, es importante preparar correctamente la mezcla para lograr una textura adecuada que facilite la limpieza. Esta preparación se puede usar de inmediato en distintas superficies del hogar. En el lavarropas, esta mezcla se usa para eliminar suciedad interna, residuos y malos olores. La pasta dental con bicarbonato actúa sobre la suciedad adherida, mientras que el limón ayuda a desodorizar y dejar un aroma fresco. Primero se aplica la mezcla de pasta dental y bicarbonato en el tambor y en los bordes de goma con una esponja, frotando suavemente para dejar actuar unos minutos. Luego se agrega el jugo de limón directamente dentro del tambor y se distribuye un poco con el mismo paño o esponja y tras dejarlo reposar 10 minutos, se tiene que hacer un lavado vacío con agua caliente. El horno suele acumular grasa quemada y restos de comida adheridos, difíciles de remover con artículos de limpieza convencional. La mezcla base ayuda a ablandar esa suciedad, mientras el limón potencia el efecto desengrasante. La preparación se unta sobre las paredes internas del horno, especialmente en las zonas más sucias y se deja actuar entre 15 y 20 minutos para que afloje la grasa. Luego, se debe frotar un cepillo o paño suavemente para limpiarlo en profundidad para que quede impecable.