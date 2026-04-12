En un contexto donde ahorrar en el hogar y reducir el uso de productos químicos se volvió una prioridad, comenzó a ganar fuerza un hábito tan simple como efectivo, combinar restos de café con bicarbonato de sodio. Lo que antes se descartaba sin pensar hoy se resignifica como una alternativa práctica, económica y cada vez más elegida para distintas tareas domésticas. El fenómeno crece al ritmo de una tendencia clara: reutilizar residuos cotidianos y convertirlos en aliados para la limpieza, el cuidado personal y hasta el control de olores. Después de su preparación, el café conserva propiedades clave: textura granulada y capacidad para absorber olores. Estas características lo convierten en un recurso funcional para múltiples tareas domésticas. Al sumarle bicarbonato de sodio, reconocido por su acción neutralizadora, se potencia su efecto. El resultado es una mezcla accesible que puede adaptarse a distintas necesidades sin recurrir a productos industriales. Este tipo de soluciones caseras se posiciona como una alternativa en un contexto donde cada vez más personas buscan opciones sustentables y de bajo costo. La combinación de café y bicarbonato se volvió popular por su versatilidad. Entre sus aplicaciones más difundidas se destacan: Además, su uso se extiende a utensilios, piletas y zonas donde se acumula grasa o humedad, lo que refuerza su valor como solución multiuso. La preparación es simple y no requiere conocimientos previos: La mezcla puede utilizarse de dos formas: