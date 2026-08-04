Mezclar limpiador de pisos con sal y detergente: para qué sirve y por qué lo recomiendan.

Los pisos de cerámica y porcelanato suelen perder brillo con el paso del tiempo, incluso con una limpieza frecuente . El principal responsable de esa opacidad es el sarro, los restos minerales que deja el agua al secarse sobre la superficie.

Para combatirlo, se popularizó un truco casero que combina tres elementos habituales del hogar: limpiador de pisos líquido, sal gruesa y detergente.

La mezcla actúa sobre las manchas de agua dura sin dañar el esmalte cerámico.

Para qué sirve mezclar limpiador de pisos con sal y detergente

Cada ingrediente cumple una función específica dentro de la combinación. El limpiador de pisos aporta la base líquida y el pH adecuado para no dañar la cerámica ni el porcelanato.

Mezclar limpiador de pisos con sal y detergente: para qué sirve y por qué lo recomiendan. Gemini.

La sal gruesa actúa como un abrasivo suave que ayuda a despegar los residuos minerales incrustados, sin rayar la superficie si se usa con moderación. El detergente, por su parte, suma poder desengrasante y ayuda a disolver la película opaca que dejan la grasa y el jabón mal enjuagado.

Juntos, estos tres elementos potencian el efecto de limpieza y logran resultados visibles en superficies que ya no responden a un trapeado tradicional con agua y limpiador solo.

Entre los beneficios que destacan quienes recomiendan este truco se encuentran:

Elimina el sarro y las manchas blancas de agua dura

Devuelve el brillo original a la cerámica opaca

No requiere productos industriales adicionales

Es una alternativa económica a los removedores de sarro

Cómo aplicar la mezcla en pisos de cerámica o porcelanato

Para preparar el truco, hay que diluir un chorro de limpiador de pisos en un balde con agua tibia , sumar dos cucharadas de sal gruesa y un chorrito de detergente líquido. Se recomienda mezclar bien hasta que la sal quede disuelta.

Los pasos para aplicarlo son:

Barrer o aspirar el piso para retirar el polvo suelto.

Sumergir el trapeador en la mezcla y escurrirlo bien.

Pasarlo por toda la superficie, insistiendo en las zonas con más sarro.

Dejar actuar unos minutos antes de enjuagar .

Secar con un trapo limpio para evitar que el agua deje nuevas marcas.

Es importante evitar dejar la mezcla sin enjuagar, ya que el exceso de sal puede opacar la superficie si no se retira correctamente. Tampoco se recomienda usarla sobre pisos de mármol o piedra natural, más sensibles a los abrasivos.

Repetir esta limpieza una vez por semana ayuda a que el sarro no vuelva a acumularse y mantiene la cerámica con un aspecto renovado por más tiempo.

En zonas con agua muy dura, como cocinas y baños donde el piso está expuesto a salpicaduras constantes, se puede reforzar la frecuencia a dos veces por semana.

De todas formas, conviene probar la mezcla primero en un sector poco visible del piso, sobre todo si la cerámica tiene un esmalte brillante o una terminación especial, para asegurarse de que no queden marcas ni pérdida de brillo antes de aplicarla en toda la superficie.