Entre las opciones más recomendadas para mantener la casa limpia, la mezcla de vinagre blanco con limón se encuentra entre las más elegidas por su efectividad y fácil acceso. Esta simple fórmula aprovecha la acidez de ambos componentes para limpiar, desodorizar y desengrasar distintas superficies del hogar, sin recurrir a productos químicos agresivos. Además, es una solución casera que aprovecha elementos que no son costosos para el bolsillo. Es por eso cada vez más personas incorporan esta mezcla en su rutina diaria de limpieza: la usan en la cocina, en el baño e incluso para neutralizar olores en la nevera o en los trapos de uso diario. En ese contexto, muchos se preguntan exactamente cómo se prepara esta combinación y qué cuidados hay que tener a la hora de utilizarla. El vinagre contiene ácido acético, con una conocida acción antibacteriana y desinfectante, mientras que el limón aporta ácido cítrico, ideal para disolver grasa ligera y restos de cal. Juntos forman una mezcla capaz de limpiar encimeras, fregaderos, grifos y azulejos, dejando un aroma fresco y cítrico. Aplicado con un paño o en un pulverizador, ayuda a quitar manchas de agua en el acero inoxidable, restos de jabón en el baño y olores acumulados en tablas de cortar y recipientes de plástico. Siempre debe usarse diluido en agua para evitar dañar superficies delicadas o sensibles. Como referencia visual, suele prepararse en un frasco de vidrio con agua, rodajas de limón y un chorro de vinagre blanco, que luego se cuela y se pasa a un atomizador para facilitar su uso diario en la cocina y el baño. Además de la limpieza de superficies, muchas personas utilizan esta mezcla para neutralizar malos olores: unas cuantas cucharadas en un recipiente abierto pueden ayudar a mejorar el olor de ambientes cerrados, la heladera o el cubo de basura, sobre todo si se combina con trozos de limón fresco. También puede servir como apoyo para aflojar grasa ligera en hornallas, puertas del horno y campanas extractoras, siempre que se deje actuar unos minutos antes de frotar con una esponja suave. En cristales y vidrios, la mezcla bien diluida deja un acabado brillante si se seca con un paño de microfibra. Para aprovechar bien este truco casero, conviene respetar una proporción simple y fácil de recordar. A partir de allí, se puede ajustar la cantidad según el tamaño del envase o la intensidad de la limpieza que se necesite hacer en cada momento.