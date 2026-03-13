El baño es uno de los lugares más propensos a acumular humedad con mayor facilidad, y eso lo convierte en terreno fértil para que proliferen hongos, bacterias y malos olores. Las manchas negras que aparecen en los azulejos, especialmente en las juntas o esquinas, no solo generan mal aspecto: también pueden afectar la salud respiratoria de quienes conviven con ellas. Si bien existen productos industriales para combatirlos, muchos contienen químicos fuertes que pueden dañar las superficies o generar reacciones alérgicas. Por eso, cada vez más personas eligen soluciones caseras, económicas y efectivas. Una de las fórmulas más recomendadas para limpiar los azulejos y eliminar los hongos combina tres ingredientes fáciles de conseguir: bicarbonato de sodio, agua caliente y aceite esencial de árbol de té. Esta mezcla no solo limpia, sino que también desinfecta y deja un aroma fresco. 2 cucharadas de bicarbonato de sodio90 ml de agua caliente8 gotas de aceite esencial de árbol de té Mezclá los ingredientes en un recipiente de vidrio o plástico hasta que quede una preparación homogénea.Pasá la mezcla a un frasco con atomizador.Rociá los azulejos del baño, especialmente en las zonas donde hay hongos visibles.Esperá 10 minutos para que la solución actúe.Frotá con una escobilla o cepillo de cerdas duras.Enjuagá con agua caliente para remover los restos. Si los hongos persisten, podés repetir el proceso. Lo importante es no dejar que la humedad se acumule, ya que es el principal factor que favorece su aparición. Además de aplicar esta mezcla, es clave seguir una rutina de limpieza que mantenga el baño seco y ventilado. Estos son los pasos recomendados: Retirá todos los objetos: sacá toallas, cestos, alfombras y cualquier elemento decorativo.Barré o aspirá el piso: eliminá el polvo antes de aplicar cualquier producto.Limpieza profunda de grifería: usá vinagre o productos antisarro para eliminar residuos.Desinfectá el inodoro: aplicá limpiador dentro y fuera, frotá con cepillo y enjuagá con agua caliente.Lavá la ducha o bañera: prestá atención a las esquinas, donde se acumulan hongos.Frotá los azulejos y el piso: podés usar la mezcla casera o una solución de vinagre y agua.Secá y ventilá: abrí ventanas o usá extractor para evitar que la humedad se quede. A continuación, una lista de productos que podés usar para limpiar los azulejos del baño y eliminar manchas sin recurrir al vinagre ni al bicarbonato: 1. Agua oxigenada Este compuesto tiene propiedades antifúngicas y desinfectantes. Aplicado directamente sobre las manchas, ayuda a eliminar el moho sin dañar la cerámica. Cómo usarla: rociá agua oxigenada directamente sobre la zona afectada, dejá actuar 10 minutos y luego frotá con un cepillo de cerdas suaves. Enjuagá con agua limpia. 2. Alcohol etílico Ideal para desinfectar y secar superficies, el alcohol es un excelente fungicida que puede usarse como solución rápida y sin residuos. Modo de uso: rociá alcohol puro sobre las manchas negras, dejá actuar unos minutos y pasá un paño seco. No necesita enjuague. 3. Aceite esencial de árbol de té Es un poderoso antifúngico natural. Aunque no es tan económico como otras opciones, tiene la ventaja de ser no tóxico y tener un aroma agradable. Forma de uso: mezclá una cucharadita en una taza de agua, rociá sobre los azulejos y dejá secar sin enjuagar. Repetí el proceso cada dos semanas como prevención. 4. Limpiadores comerciales antimohos En el mercado hay productos específicos desarrollados para eliminar moho y hongos en baños, como sprays o espumas de marcas especializadas. Suelen ser de acción rápida y prolongada. Recomendación: leé siempre las instrucciones del fabricante y ventilá bien el ambiente al usarlos. Mantené el baño ventilado todos los días.Secá las superficies después de ducharte.Evitá dejar toallas húmedas colgadas por mucho tiempo.Usá productos naturales con propiedades antifúngicas, como el aceite de árbol de té o el vinagre blanco.