La limpieza de las hornallas y del horno de la cocina es una de las tareas más tediosas del hogar, sobre todo cuando la grasa se quema y deja manchas oscuras difíciles de quitar.

En lugar de recurrir a mezclas con vinagre o bicarbonato, un método casero con ingredientes comunes logra resultados igual o más efectivos, sin esfuerzo y sin dañar el metal.

¿Cómo limpiar las hornallas de la cocina sin esfuerzo?

En Colombia, cada vez más personas están optando por soluciones domésticas sostenibles para limpiar la cocina y eliminar la grasa sin exponer el ambiente a olores fuertes ni productos corrosivos.

Uno de los trucos más recomendados consiste en usar sal y limón, dos ingredientes con propiedades desinfectantes y desengrasantes que ayudan a recuperar el brillo original de las hornallas.

Paso a paso:

Retira las hornallas y los quemadores. Espolvorea una capa de sal sobre la superficie sucia. Exprime el jugo de un limón encima y deja actuar entre 10 y 15 minutos. Frota con una esponja o cepillo suave. Enjuaga con agua caliente y seca con un paño limpio.

El resultado es inmediato: la grasa incrustada desaparece, las hornallas recuperan su color natural y el ambiente queda con un aroma fresco.

Cómo limpiar hornallas negras o con grasa quemada

Cuando las hornallas ya están ennegrecidas por la grasa acumulada, lo ideal es aplicar una técnica que no desgaste el metal. Una mezcla de agua caliente, sal gruesa y detergente neutro es suficiente para aflojar los restos quemados sin usar productos abrasivos.

Instrucciones:

Coloca las hornallas en un recipiente resistente. Cubre con agua muy caliente y agrega dos cucharadas de sal gruesa. Añade unas gotas de detergente neutro. Deja reposar durante 30 minutos. Frota con una esponja suave hasta retirar toda la suciedad.

Este método no solo limpia, sino que protege la superficie metálica y previene el deterioro con el tiempo.

Agua con cáscaras de limón: el desengrasante más ecológico

Además de su aroma agradable, el limón posee un alto poder desengrasante. Si se hierve junto con agua, su vapor actúa como un limpiador natural perfecto para quitar la grasa acumulada en las hornillas de la cocina.

Cómo hacerlo:

Coloca las cáscaras de dos limones en una olla con un litro de agua. Hierve durante 15 minutos. Usa el agua caliente con un trapo o esponja para limpiar las hornillas. Enjuaga y seca bien antes de volver a colocarlas.

Esta alternativa no solo elimina la grasa de forma natural, sino que también deja un aroma cítrico que neutraliza los malos olores.