Las formas de mantener el hogar limpio son muy diversas y, en los últimos tiempos, se han vuelto populares las recetas de limpiadores naturales, los cuales resultan altamente eficaces y más económicos.

En este contexto, existe una preparación que se puede hacer fácilmente combinando bicarbonato de sodio con cáscaras de limón, dos ingredientes simples de conseguir y muy accesibles en cualquier tienda o supermercado.

Al mezclar ambos componentes, se obtiene un limpiador que elimina la grasa, combate bacterias y deja un aroma cítrico y agradable gracias a las propiedades ácidas del limón.

Cómo hacer el desinfectante natural con bicarbonato de sodio y limón

El bicarbonato de sodio actúa de forma ideal como un abrasivo suave que ayuda a quitar la suciedad y neutraliza los olores. Además, permite blanquear objetos y es perfecto para utilizar en el hogar cuando se necesita una limpieza más intensa.

Por su parte, el limón es uno de los cítricos más efectivos contra la suciedad debido a la gran cantidad de ácidos naturales que contiene. Al combinarlo con el bicarbonato, se obtiene un limpiador potente y sencillo de preparar en pocos minutos.

Paso a paso: cómo hacer el desinfectante de limón y bicarbonato

Para crear este desinfectante casero, seguí estas indicaciones:

Colocá en una licuadora el jugo de un limón, sus cáscaras y un vaso de agua a temperatura ambiente. Agregá dos cucharadas grandes de bicarbonato de sodio. Licuá hasta lograr una mezcla uniforme. No debe quedar demasiado líquida, ya que se busca una textura más espesa. Guardá la preparación en un frasco cerrado y dejala reposar durante tres noches para que los ingredientes se integren.

Qué se puede limpiar con el desinfectante de bicarbonato y limón

La mezcla de bicarbonato y limón permite limpiar una gran variedad de superficies y utensilios del hogar, además de ayudar a remover la grasa y devolver el brillo a distintos elementos.