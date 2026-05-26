Tomar jugo de pomelo exprimido en ayunas: qué beneficio tiene y por qué recomiendan beberlo en las mañanas Fuente: Shutterstock

El jugo de pomelo exprimido en ayunas se volvió una de las bebidas naturales más recomendadas por quienes buscan incorporar hábitos saludables en la rutina diaria.

Rico en vitamina C, antioxidantes y agua, este cítrico es elegido por muchas personas para comenzar el día por sus posibles beneficios sobre la digestión, el sistema inmune y la hidratación del organismo.

Además, al consumirse recién exprimido, conserva mejor sus propiedades nutricionales.

Por qué recomiendan tomar jugo de pomelo por la mañana

Especialistas en nutrición destacan que consumir jugo de pomelo en las primeras horas del día puede ayudar a hidratar el cuerpo después de varias horas de ayuno nocturno.

Tomar jugo de pomelo exprimido en ayunas: qué beneficio tiene y por qué recomiendan beberlo en las mañanas Fuente: Shutterstock

Además, el pomelo contiene:

Vitamina C.

Antioxidantes naturales.

Potasio.

Fibra soluble.

Compuestos cítricos asociados a la digestión.

Muchas personas también lo incorporan porque genera sensación de frescura y puede acompañar desayunos livianos o planes de alimentación equilibrados.

El hecho de beberlo exprimido y sin azúcares agregados permite aprovechar mejor sus nutrientes naturales.

Qué beneficios puede aportar el jugo de pomelo exprimido

El pomelo es una fruta con bajo aporte calórico y un alto contenido de agua, algo que favorece la hidratación y el funcionamiento general del organismo.

Tomar jugo de pomelo exprimido en ayunas: qué beneficio tiene y por qué recomiendan beberlo en las mañanas Fuente: Shutterstock

Entre los beneficios más mencionados aparecen:

Ayuda a fortalecer el sistema inmunológico.

Contribuye a la absorción de hierro gracias a la vitamina C.

Aporta antioxidantes que ayudan a combatir el estrés oxidativo.

Puede favorecer la digestión y el tránsito intestinal.

Genera sensación de saciedad.

Además, algunos estudios relacionan el consumo moderado de cítricos con hábitos alimenticios más saludables y una mejor incorporación de frutas frescas en la dieta diaria.

Qué hay que tener en cuenta antes de consumir pomelo en ayunas

Si bien el jugo de pomelo puede formar parte de una alimentación equilibrada, especialistas advierten que no todas las personas deberían consumirlo en grandes cantidades.

Esto se debe a que el pomelo puede interactuar con ciertos medicamentos, especialmente tratamientos para:

Presión arterial.

Colesterol.

Ansiedad.

Problemas cardíacos.

También puede generar molestias digestivas en personas con gastritis, reflujo o sensibilidad estomacal debido a su acidez natural.

Por eso, recomiendan consumirlo con moderación y consultar con un profesional de la salud ante cualquier duda, sobre todo en personas que toman medicación diaria.