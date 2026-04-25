Las cucarachas son uno de los problemas más frecuentes en los hogares y también uno de los más difíciles de eliminar. Los productos químicos del mercado suelen ser costosos, tienen un olor fuerte y no siempre dan los resultados esperados. Por este motivo, cada vez más personas recurren a fórmulas caseras que son igual de efectivas. Una de las más consultadas en los últimos tiempos es la mezcla de cebolla y ácido bórico, un remedio simple que actúa directamente sobre el sistema nervioso del insecto. El ácido bórico es un compuesto de origen mineral que se consigue fácilmente en farmacias. Por sí solo ya tiene propiedades insecticidas, pero su mayor problema es que las cucarachas lo evitan cuando lo detectan. Ahí es donde entra la cebolla: su olor fuerte y su sabor actúan como señuelo, atrayendo al insecto hacia la mezcla. Cuando la cucaracha ingiere la combinación, el ácido bórico altera su sistema digestivo y nervioso, causando su muerte en pocas horas. Lo que hace útil a este remedio es que no requiere contacto directo con el insecto. La cucaracha lleva el veneno a su nido y lo contagia a otras, lo que potencia el efecto de manera considerable. La receta es sencilla y los ingredientes son económicos. Para prepararla correctamente hay que seguir estos pasos: Es importante renovar las porciones cada dos o tres días, especialmente en climas húmedos donde la mezcla puede perder efectividad más rápido. También hay que tener cuidado si hay mascotas o niños pequeños en el hogar: ubicar los cebos en lugares inaccesibles para ellos es fundamental. Esta mezcla funciona muy bien como control puntual, pero para que el resultado sea duradero conviene combinarla con otras medidas. Sellar grietas en paredes y cañerías, no dejar restos de comida accesibles durante la noche y mantener la humedad bajo control son hábitos que reducen significativamente la aparición de nuevas colonias. La fórmula elimina, pero el orden del hogar es lo que previene.