En el universo de los trucos caseros, donde las soluciones simples ganan terreno, un método llama la atención por su practicidad y se basa en frotar una cebolla sobre los vidrios de las ventanas. Lejos de los productos industriales, estas prácticas buscan aprovechar las propiedades naturales de los alimentos. En este caso, la cebolla se presenta como una alternativa económica para mejorar la limpieza y el ambiente del hogar. Según quienes aplican este truco, el jugo de la cebolla funciona como un repelente natural. Su olor característico ayudaría a mantener alejados mosquitos y otros insectos que suelen ingresar por las aberturas. A su vez, se le atribuyen propiedades desinfectantes. Al frotarla sobre el vidrio, podría contribuir a eliminar suciedad y generar una barrera protectora sin necesidad de químicos. Entre las ventajas más mencionadas por quienes aplican este método, se encuentran: Para poner en práctica este método no se necesitan elementos complejos, de modo tal que el procedimiento es simple y rápido, cual lo convierte en una opción más que positiva para aplicar. Primero, se debe cortar una cebolla por la mitad para exponer su jugo natural. Luego, se frota directamente la parte interna sobre el vidrio, cubriendo toda la superficie con movimientos suaves y parejos. Después de unos minutos, se puede pasar un paño seco o apenas húmedo para retirar el exceso. De esta manera, el vidrio queda limpio y con una fina capa que, según quienes lo usan, ayuda a repeler insectos y neutralizar olores. La cebolla es uno de los ingredientes más utilizados en la gastronomía y está presente en una gran variedad de recetas tanto por el sabor que aporta como por lo versátil que es. Además, tiene una importante cantidad de beneficios para la salud entre los que se destacan: