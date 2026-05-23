El cardenal Daniel Sturla afirmó este sábado que “todo indica” que el papa León XIV visitará Uruguay en noviembre, aunque advirtió que la confirmación oficial debe provenir del Gobierno y de la Nunciatura Apostólica, la representación diplomática del Vaticano en el país. “En noviembre tendremos al papa entre nosotros”, aseguró Sturla, que mostró optimismo pese a la falta de un anuncio formal.

Sturla recordó que, como jefe de Estado del Vaticano, la decisión y notificación de la visita papal deben tramitarse ante el Ejecutivo uruguayo, y que la Iglesia por sí sola no puede fijar la fecha.

Según el cardenal, el itinerario previsto incluiría Montevideo y la ciudad de Florida, donde se encuentra el santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay. “Seguramente, dependiendo de la cantidad de días que el papa venga, vaya también a otro departamento del norte del país”, señaló.

Sturla añadió que han llegado numerosos pedidos de intendentes para recibir al pontífice, pero advirtió que “muchos van a quedar decepcionados, porque el papa no va a poder recorrer todo el país”.

Varias comisiones de la Iglesia Católica uruguaya ya trabajan en la organización del posible viaje. “Está todo incipientemente en marcha”, dijo el cardenal, que comparó la planificación con “un caballo en la gatera, pronto para salir”, en alusión a los preparativos todavía en etapas iniciales.

La confirmación oficial seguirá siendo aguardada por las autoridades eclesiásticas y gubernamentales, así como por los fieles y los gobiernos departamentales que esperan detalles sobre fechas y recorridos.