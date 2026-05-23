El sacerdote español Jordi Bertormeu, comisario del Vaticano encargado de investigar y reparar los abusos cometidos por el disuelto Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), pidió perdón este sábado a las comunidades afectadas por esta organización religiosa y junto a los cardenales peruanos se arrodilló ante las víctimas en una misa.

“Hoy estamos aquí para pedirles perdón en nombre de la Iglesia. Hemos llegado acá, tendríamos que haber llegado hace 20 años, y los sentimos de verdad, discúlpennos”, dijo Bertomeu en la Iglesia de Catacaos, distrito ubicado en el norte de Perú, donde la organización religiosa fundada por el laico peruano Luis Fernando Figari cometió distintos tipos de abusos.

Felicidad en el Vaticano | El Papa León XIV revive una tradición de más de 500 años que Francisco había suspendido (foto: archivo).

El legado del papa Francisco

Bertomeu, designado para esta misión por el papa Francisco y ratificado por León XIV, ofició una misa junto a los cardenales peruanos Carlos Castillo y Pedro Barreto, en compañía de las víctimas de la organización religiosa, y en la que también intervinieron representantes políticos y sociedad civil.

“Pedimos perdón a Dios, a ustedes, a la Iglesia porque no hemos sabido estar siempre a la altura. Lo sentimos mucho, pero por favor ayúdennos ustedes a restaurar nuestra Iglesia porque queremos caminar, más ahora con el papa peruano, queremos hacer un camino de conciliación y verdad aquí en Perú”, expresó el enviado por León XIV.

Justo después de sus palabras, los cardenales y otras autoridades eclesiásticas bajaron del altar y se arrodillaron frente a las víctimas como símbolo de perdón, por haber sido despojadas de unas 10.000 hectáreas de sus tierras, entre otros abusos.

Papa León XIV oración. Fuente: Comunicación del Vaticano Francesco Sforza

Durante la homilía, el cardenal Castillo agradeció la invitación de la comunidad campesina de Catacaos, en la norteña región de Piura, de celebrar este encuentro al ser “muestra de esperanza” y reiteró el perdón de la Iglesia a las víctimas.

Sostuvo que la Iglesia no olvida “la horrible experiencia” que vivieron y aseguró que no se debe olvidar.

La importancia del perdón en una reparación histórica para la Iglesia católica

Al final de la misa, la congresista progresista Ruth Luque destacó la resistencia y valentía del pueblo de Catacaos y afirmó que este perdón de la Iglesia es “sumamente importante por la reparación simbólica” aunque indicó que aún existe una deuda del Estado con las víctimas, que en ocasiones siguen sufriendo amenazas y hostigamiento.

Bertomeu agradeció a periodistas y organizaciones de la sociedad civil que han acompañado a las víctimas y recordó al papa Francisco, quien con determinación decidió investigar los abusos del Sodalicio.

Es la primera vez que dos cardenales y un emisario del Vaticano llegan a Catacaos para escuchar directamente a las familias afectadas Y este encuentro y forma parte de las acciones simbólicas impulsadas tras la Comisión de Escucha para víctimas y personas afectadas por el Sodalicio que inició el papa Francisco y continúa León XIV.

Los abusos en el Sodalicio fueron destapados por primera vez en 2015 por los periodistas peruanos Pedro Salinas y Paola Ugaz, en el libro ‘Mitad monjes, mitad soldados’, donde revelaron los testimonios de víctimas de abusos físicos, psicológicos, sexuales, económicos y patrimoniales.

El Vaticano, que hasta el momento ha recibido más de cien denuncias, ha ordenado la disolución del Sodalicio y de otras organizaciones anexas fundadas también por Figari y calificadas por la Santa Sede como sectarias.

Fuente: EFE.