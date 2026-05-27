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La cáscara de huevo es uno de los residuos más subestimados de la cocina. Lejos de ir directo al tacho de basura, tiene un uso que sorprende a quienes lo descubren: mezclada con aceite, se convierte en un poderoso abono líquido y acondicionador natural para plantas de interior y exterior.

El secreto está en su composición. La cáscara de huevo contiene alrededor del 95% de carbonato de calcio, un mineral esencial para el crecimiento vegetal que refuerza las paredes celulares, previene enfermedades como la podredumbre apical en tomates y favorece la absorción de nutrientes del suelo. Si querés saber más, seguí leyendo.

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Cómo preparar la mezcla en casa

El procedimiento es simple y no requiere ningún insumo especial. Estos son los pasos:

  1. Lavá y secá bien las cáscaras para eliminar restos de clara.
  2. Triturá o molerlas hasta obtener un polvo fino.
  3. Mezclá dos cucharadas de polvo con medio litro de agua y una cucharadita de aceite vegetal (de girasol, oliva o maíz).
  4. Agitá bien y dejá reposar 24 horas.
  5. Colá la mezcla y regá la base de tus plantas con ella.

El aceite cumple una función clave: actúa como surfactante natural que ayuda al calcio a adherirse a la tierra y facilita su absorción por las raíces. Sin aceite, el polvo de cáscara simplemente se asienta sin integrarse del todo.

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Qué plantas se benefician más y cómo usarlo bien

No todas las plantas responden igual. Las que más aprovechan este preparado son:

  • Tomates, pimientos y berenjenas: previene la podredumbre apical por déficit de calcio.
  • Rosas y plantas florales: estimula la floración y fortalece tallos.
  • Plantas de interior en macetas: mejora el pH de sustratos ácidos.
  • Hierbas aromáticas como albahaca, menta y perejil.

Se recomienda aplicar la mezcla una vez por semana durante la temporada de crecimiento, y reducir la frecuencia en invierno.

No conviene excederse: el exceso de calcio puede elevar demasiado el pH y bloquear la absorción de otros nutrientes como el hierro y el manganeso.

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Un beneficio adicional: el polvo de cáscara esparcido sobre la tierra también actúa como barrera física contra caracoles y babosas, que evitan cruzar superficies ásperas y cortantes.

La próxima vez que rompas un huevo, guardá la cáscara. Con un poco de aceite y agua, se convierte en uno de los mejores regalos que podés hacerle a tus plantas.