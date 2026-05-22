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A la hora de pensar en la limpieza del hogar afloran las alternativas naturales libres de químicos por ser más amigables con la salud y el medioambiente.

La mezcla de detergente con café usado se volvió una de las más populares por su simpleza y porque permite reciclar los granos en lugar de tirarlos a la basura.

En la misma línea, es una solución económica y segura que garantiza la higiene sin gastar de más.

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Para qué sirve esta potente mezcla

El café molido usado muchas veces termina en la basura o en el compost, pero puede ser un aliado clave para la limpieza.

Los granos cuentan con propiedades abrasivas y desodorizantes que ayudan a raspar la grasa impregnada en las superficies.

La mezcla de detergente con café usado se volvió una de las más populares por su simpleza y porque permite reciclar los granos en lugar de tirarlos a la basura.
La mezcla de detergente con café usado se volvió una de las más populares por su simpleza y porque permite reciclar los granos en lugar de tirarlos a la basura.

Es especialmente útil en las hornallas, sartenes y ollas porque elimina los malos olores y las limpia sin raspar las superficies.

Por su parte, el detergente es capaz de romper moléculas de aceite y grasa al mismo tiempo que elimina microorganismos.

Por qué recomiendan esta mezcla

La clave de esta combinación radica en que es una forma fácil de potenciar la acción ya limpiadora del detergente.

Además, es una solución económica, ecológica y efectiva que le da una segunda vida a los granos ya usados.

Solo bastará con dejar secar el café y añadir una pequeña cantidad en la esponja para posteriormente frotar.

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Otros usos del café usado

Además de ser bueno por su efecto que potencia la acción limpiadora del detergente, el café usado puede ser aprovechado en otros contextos:

  • Fertilizante para plantas: aporta nutrientes y mejora la calidad del suelo.
  • Repelente de insecto: su olor ayuda a espantar hormigas y mosquitos.
  • Neutralizador de olores: puesto en un frasco ayuda a higienizar el aire.
  • Exfoliante para piel: junto con aceites o cremas puede ayudar a eliminar células muertas.