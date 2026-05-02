Combinar hojas de laurel con bicarbonato de sodio es un truco viral casero, barato y fácil de preparar con ingredientes que todos tenemos en casa. El secreto de los buenos resultados de esta solución es que combina el poder desodorizante del bicarbonato y los aceites aromáticos del laurel para reducir el mal olor a humedad que se acumula en la heladera, el bajo mesada y los cajones de la cocina, además de otros lugares del hogar donde hay proliferación de bacterias y hongos por estar cerrados y oscuros. La versatilidad de la mezcla de hojas de laurel con bicarbonato también la hace apta para ser usada como limpiador ecológico y sin componentes químicos de mesadas, azulejos y piletas. No solo no raya las superficies, sino que aporta un aroma natural mucho más sano que los sprays comerciales, especialmente si en la familia hay niños, mascotas o personas con alergias. Hacer la mezcla lleva menos de cinco minutos, ya que no se trata de una receta compleja. Esa es otra ventaja: se prepara y enseguida está lista para usar. La clave es usar hojas de laurel secas. Si el espacio es grande -como la heladera, el bajo mesada o un armario- conviene poner un puñado de hojas dentro de un frasco de vidro (mediano o grande, según el tamaño del espacio) lleno hasta la mitad o arriba de bicarbonato y colocarlo destapado en un rincón. Si el espacio es más pequeño -como cajoneras o botineros-, el mejor consejo es tomar 5 hojas de laurel secas, cortarlas bien chicas o molerlas, mezclarlas con 2 cucharaditas de bicarbonato y colocar la mezcla dentro de una bolsita de tela fina. En casa de querer usar la mezcla como limpiador natural, alcanza con espolvorearla sobre la superficie y frota con un paño húmedo, para luego enjuagar con agua. Importante: no daña griferías ni metales. El bicarbonato neutraliza los compuestos ácidos que generan malos olores, mientras que los aceites del laurel aportan propiedades antimicrobianas. La combinación funciona bien como medida de mantenimiento cotidiano en ambientes cerrados y poco ventilados. Sin embargo, es una medida preventiva que no reemplaza ni la limpieza frecuente del hogar ni la desinfección profesional ante humedad estructural. En conclusión, la mezcla de hojas de laurel y bicarbonato es una solución económica, práctica y natural para eliminar el mal olor a humedad en la heladera, el bajo mesada, los cajones de la cocina y otros espacios poco ventilados del hogar.