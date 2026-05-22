En esta noticia ¿Por qué mezclar agua oxigenada y el bicarbonato de sodio?

Cada vez más personas eligen soluciones de limpieza caseras y naturales para mantener sus hogares impecables. Además de ser económicas y fáciles de preparar, estas alternativas suelen ser menos agresivas que muchos productos químicos tradicionales.

En ese contexto, la mezcla de bicarbonato de sodio y agua oxigenada ganó popularidad por su efectividad para limpiar y desinfectar distintas superficies. Esta combinación también ayuda a remover manchas difíciles, blanquear telas y eliminar malos olores de manera rápida y práctica.

Una combinación casera y económica ganó popularidad por su capacidad para desinfectar, blanquear y eliminar olores de distintas superficies del hogar. Fuente: ChatGPT

¿Por qué mezclar agua oxigenada y el bicarbonato de sodio?

Al combinarse, ambos ingredientes potencian sus propiedades y ayudan a remover suciedad, manchas difíciles y malos olores sin necesidad de utilizar productos químicos más agresivos.

El bicarbonato de sodio actúa como un limpiador natural y abrasivo suave, ideal para desprender grasa, restos de comida y suciedad acumulada. Además, tiene la capacidad de neutralizar olores en distintas superficies y ambientes. Por su parte, el agua oxigenada funciona como desinfectante y agente blanqueador, ya que elimina bacterias, hongos y ayuda a aclarar manchas en telas, azulejos y superficies del hogar.

Esta combinación suele utilizarse para limpiar juntas de cerámicos, blanquear ropa blanca, quitar manchas en colchones, desinfectar baños y eliminar olores persistentes en cocinas o recipientes . Muchas personas también la recomiendan porque es económica, fácil de preparar y requiere ingredientes que normalmente ya están en casa.

Sin embargo, especialistas aconsejan usarla con moderación y evitar mezclarla con otros productos químicos, como lavandina o amoníaco, ya que podría generar reacciones peligrosas.