Mezclar café con hongos: para qué sirve esta bebida y por qué lo recomiendan los expertos.

El café de hongos ganó terreno en redes sociales como alternativa al café tradicional. Se trata de una mezcla de café molido con hongos deshidratados o extractos en polvo, que suele tener menos cafeína que una taza convencional.

No hay que confundirlo con los hongos de cocina como portobello o shiitake, ni con hongos psicodélicos.

Los que se usan acá son adaptógenos: melena de león, reishi, chaga y cordyceps.

Qué beneficios se le atribuyen

Cada hongo tiene un rol distinto dentro de la mezcla:

Melena de león : se estudia por su posible aporte a la función cognitiva.

Reishi : se le atribuye una función reguladora del sistema inmunitario.

Cordyceps : asociado a un aporte extra de energía.

Chaga: se destaca por su alto contenido de antioxidantes.

Sin embargo, especialistas en nutrición consultadas por medios internacionales aclaran algo clave: la mayoría de estos beneficios surgen de estudios de laboratorio o con animales, no de ensayos en personas que toman una taza de esta bebida a diario.

La diferencia más marcada con el café tradicional está en la cafeína: el café de hongos contiene, en promedio, la mitad de la cafeína de una taza común.

Una revisión científica de 2023 señaló que estos hongos contienen compuestos bioactivos con efectos antioxidantes, antidiabéticos y moduladores del sistema inmune, pero en condiciones de laboratorio y con dosis controladas muy distintas a las de un café instantáneo.

Cuánta cafeína tiene y qué precauciones tomar

La diferencia más marcada con el café tradicional está en la cafeína: el café de hongos contiene, en promedio, la mitad de la cafeína de una taza común. Eso se traduce en:

Menos nerviosismo.

Un pico de energía menos brusco.

Menor impacto estomacal para personas sensibles.

Antes de sumarlo a la rutina, conviene tener en cuenta algunas advertencias:

Elegí marcas que analicen sus productos para detectar contaminantes como plomo o mercurio, ya que los hongos absorben compuestos del ambiente donde crecen.

Si tomás anticoagulantes , consultá con tu médico: el reishi puede interactuar con esta medicación.

El chaga tiene alto contenido de oxalatos, por lo que no se recomienda para personas con predisposición a cálculos renales.

El café de hongos puede ser una alternativa válida para quienes buscan reducir la cafeína diaria. Pero, por ahora, sus beneficios para la salud siguen sin el respaldo clínico sólido que sí tiene el café tradicional.